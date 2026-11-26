கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்.எல்.ஏவை உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்க! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தல்
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தமிழக அரசு மதிக்கவில்லை என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரை உடனடியாக தகுதி நீக்க செய்யவேண்டும் என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை கடற்கரை சாலையில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே துறைமுகப் பொறுப்புக் கழகத்திற்குச் சொந்தமான கட்டிட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன், “உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் தீர்ப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவை மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அரசியலமைப்புச் சட்டம் கூறுகிறது. ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதிக்காமல், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் மதிக்காமல் செயல்பட்டு வருகிறது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தவறான தகவல்களைத் தெரிவித்து வருகிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டம் மற்றும் அம்பேத்கர் குறித்து பேசுவதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை.
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர்கள் மற்றும் பட்டர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுத் தான் தீபத் தூணில் விளக்கேற்றவில்லை என்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார். ஆனால் அறங்காவலர்களும் பட்டர்களும் அத்தகைய கோரிக்கையைத் தாங்கள் வைக்கவில்லை என்று மறுத்துள்ளனர். தமிழக அரசு தொடர்ந்து தவறுகளைச் செய்து வருகிறது. அதற்கான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்” என்று எச்சரித்தார்.
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தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் குறித்துப் பேசிய தமிழிசை, “அருள் விக்னேஷ் சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தொடர தகுதியற்றவர். அவரை உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சரின் மௌனம் மிகவும் அபாயகரமானது. அனைத்துக்கும் அமைதி காப்பது குற்றத்திற்கு துணை போவதாகவே அர்த்தம் கொள்ளப்படும்.
மேலும், கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் தமிழக காவல் துறை நேர்மையாக விசாரணை நடத்தும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை. எனவே இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும்” தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார்.