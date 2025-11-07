பொள்ளாச்சி சம்பவத்தின்போது கூறியது என்ன ஆச்சு? - முதலமைச்சருக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி
இனி தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் துப்பாக்கியோடு தான் வெளியில் செல்ல வேண்டும் என்ற நிலை வந்துவிடும் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை: பொள்ளாச்சி சம்பவத்தின்போது தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மீது கை வைப்பவர்களுக்கு கை இருக்காது என ஆவேசப்பட்ட திமுக, இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தைக் கண்டித்து தமிழக பாஜக மகளிர் அணி சார்பில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநில துணைத்தலைவர் குஷ்பூ சுந்தர் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது கோவை சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி விட்டது. கோவை போன்ற நகரத்திலேயே ஒரு பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு நிர்வாணமாக தூக்கி வீசப்பட்டிருப்பது தமிழகத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பை நிர்வாணமாக்கியுள்ளது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து அதிகாரிகள் கூட்டம் நடத்தாமல், தேர்தல் வெற்றிக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, 2023-ஐ ஒப்பிடுகையில் 2024 மற்றும் 2025இல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும், போக்சோ வழக்குகளும் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளன. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிக்க முக்கியக் காரணம் போதைப்பொருள் மற்றும் டாஸ்மாக் தான். டாஸ்மாக்கை ஒழிப்பதாகக் கூறிவிட்டு, இப்போது அதைத் தொடர்ந்து நடத்துவது வெட்கக்கேடானது.
மேலும் குற்றம் நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக குற்றவாளிகளை சுட்டுப் பிடித்தோம் என்கிறார்கள். இனி தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் துப்பாக்கியோடு தான் வெளியில் செல்ல வேண்டும். காவல்துறைக்கான உதவி எண் ’181’ சரியாக வேலை செய்வது கிடையாது. அதிமுக ஆட்சியில் பொள்ளாச்சி பாலியல் குற்றம் நடந்தபோது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும், இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் பெண்களின் மீது கை வைப்பவர்களுக்கு கை இருக்காது என்றும் திமுக கூறியதை மறந்துவிட்டனர்” என்றார்.
அவரைத்தொடர்ந்து பேசிய குஷ்பூ சுந்தர், “தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து கிடக்கிறது. இங்கு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 65 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதே சம்பவம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வீட்டிலுள்ள பெண்ணுக்கு நடந்திருந்தால் ‘24 மணி நேரத்துல நாங்க பிடிச்சிட்டோம்' என்பதை பதிலாக கூறியிருப்பாரா? பெண் குழந்தைகளை தனியாக வெளியில் அனுப்ப பெற்றோர்கள் பயப்படுகிறார்கள். தமிழகத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்யும் வரை பாஜக மகளிர் அணியினர் போராட்டம் நடத்தி கொண்டேதான் இருப்போம்” என்றார்.