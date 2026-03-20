சிறப்பு தனி விமானம் மூலம் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள்... 18 நாட்களுக்கும் மேலான தவிப்பிற்கு விடை

ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போரின் விளைவாக பஹ்ரைன் நாட்டில் 18 நாட்களுக்கு மேலாக தவித்துக் கொண்டிருந்த 192 இந்தியர்கள் சிறப்பு தனி விமானம் மூலம் நேற்று சென்னை அழைத்து வரப்பட்டனர்.

பஹ்ரைனில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த தமிழர்கள்
பஹ்ரைனில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த தமிழர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 4:25 PM IST

சென்னை: ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போரின் விளைவாக பஹ்ரைன் நாட்டில் 18 நாட்களுக்கும் மேலாக சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருந்த 192 இந்தியர்கள் சிறப்பு தனி விமானம் மூலம் நேற்று தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டனர்.

ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே கடந்த பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி போர் தொடங்கியது. இதையடுத்து மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகள், வளைகுடா நாடுகளின் வான்வழிப் பகுதிகள் பாதுகாப்பு கருதி மூடப்பட்டன. இதனால் ஐக்கிய அரபு நாடுகள், வளைகுடா நாடுகள் ஆகியவற்றில் விமான சேவைகள் மிகப் பெரிய அளவில் பாதிப்பிற்குள்ளாகியது. பஹ்ரைனில் இந்த தாக்கம் சற்றே தீவிரமானதாகக் காணப்படுகிறது.

இத்தகைய சூழலால் அந்நாட்டில் வசிக்கும் மற்றும் சுற்றுலா சென்ற தமிழர்கள் ஏராளமானோர் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் 18 நாட்களுக்கும் மேலாக அங்கேயே சிக்க நேரிட்டது. பஹ்ரைனில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தவர்களில் முதியோர், நோயாளிகள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அளித்து அவர்களை தனி சிறப்பு விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்க பஹ்ரைன் நாட்டில் உள்ள தமிழ் சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

ஆனால், பஹ்ரைன் - சென்னை விமான சேவையை நடத்தி வரும் கல்ப் ஏர்வேஸ் விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனம் தற்போதைய சூழ்நிலையில் பஹ்ரைனிலிருந்து விமான சேவையை வழங்க முடியாது என்று கூறியிருக்கின்றது. அதேவேளையில், பஹ்ரைன் அருகே உள்ள சவுதி அரேபியா நாட்டின் தமாம் நகரில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தை இயக்குவதற்கு அந்நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டது.

இதையடுத்து பஹ்ரைன் தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் அடுத்தக்கட்ட ஏற்பாடாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 192 பேரையும் பஹ்ரைனிலிருந்து சொகுசு பேருந்துகளின் வாயிலாக சாலை மார்க்கமாக தமாம் நகருக்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து கல்ஃப் ஏர்வேஸ் சிறப்பு விமானம் மூலம் அவர்கள் அனைவரையும் சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில் ஒரு சிலர் விமான டிக்கெட்டிற்கு பணம் இல்லாமல் தவித்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

அவர்களுக்கும் பஹ்ரைன் தமிழ் சங்கம் ஓர் தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் விமான டிக்கெட்டுகளை எடுத்துக் கொடுத்து சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றது. அந்த தனி சிறப்பு விமானம் நேற்று (வியாழன்) சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தடைந்தது. அதில் வந்த 192 பேரும் குடியுரிமை, சுங்கத்துறை, மற்றும் பாதுகாப்பு சோதனைகள் முடித்து அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பினர்.

