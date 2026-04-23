வேட்பாளராக முதன்முறையாக வாக்களித்த விஜய்

வாக்குச்சாவடி மையத்தில் இருந்த முதியவர்களுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கலந்துரையாடினார்.

Published : April 23, 2026 at 8:59 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகராக இல்லாமல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கட்சித் தலைவராகவும், வேட்பாளராகவும் விஜய் முதன்முறையாக வாக்களித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 07.00 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்குமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். 442 பெண்கள் உள்பட 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணியில் 295 துணை ராணுவப் படை கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு காவல்துறையினரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையத்திலும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மாலை 06.00 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். அதேபோல் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், திரைப் பிரபலங்கள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் மக்களுடன் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை நீலாங்கரை கபாலீஸ்வரர் நகரில் உள்ள இல்லத்தில் இருந்து காரில் புறப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட நீலாங்கரையில் உள்ள சென்னை நடுநிலைப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு சென்று அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினைப் பதிவுச் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து வாக்குச்சாவடியில் இருந்த முதியவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். பின்னர் விஜய்யை பாதுகாப்புடன் போலீசார் வெளியே அழைத்துச் சென்றனர்.

கடந்த தேர்தல்களில் நடிகராக வாக்களித்த விஜய், இம்முறை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராகவும், வேட்பாளராகவும் முதன்முறையாக வாக்களித்துள்ளார். திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். அதேபோல், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் வரும் மே 04- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. இதனிடையே, விஜய்யின் வருகையால் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

