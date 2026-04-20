தவெக வேட்பாளருடன் விஜய் ரோடு ஷோ

தவெக தொண்டர்களையும், வேட்பாளரையும் பார்த்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது வாகனத்தை நிறுத்தினார்.

விஜய் ரோடு ஷோ
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 4:30 PM IST

செங்கல்பட்டு: தாம்பரம் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளர் சரத் குமாருடன் திறந்தவெளி வாகனத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ சென்றார்.

வரும் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, தேர்தல் பிரச்சாரம் நாளை மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைய உள்ளது. இந்தநிலையில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டு இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் ரோடு ஷோ சென்றவாறு பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார். அதே போல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வீடு வீடாகச் சென்று தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன்படி இன்று பிற்பகல், திருவள்ளுரை நோக்கி தாம்பரத்தை அடுத்த வண்டலூர் - மீஞ்சூர் வெளிவட்டச் சாலை வழியாகப் பயணம் செய்தார். அப்போது அவர் தாம்பரம், முடிச்சூர் அருகே உள்ள வரதராஜபுரம் பகுதியைக் கடந்த போது, அங்கு திரண்டிருந்த கட்சித் தொண்டர்களையும் வேட்பாளரையும் பார்த்து தனது வாகனத்தை நிறுத்தினார்.

வரதராஜபுரம் பகுதியில் திரண்டிருந்த தொண்டர்களைச் சந்தித்த விஜய், தாம்பரம் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளர் சரத்குமாரை நேரில் அழைத்து தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அத்துடன், வேட்பாளரை தனது வாகனத்தில் ஏற்றி அவருடன் சாலையில் சிறிது தூரத்திற்கு ரோடு ஷோ சென்றார். இதனால் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் வருகையை அறிந்து பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடியதால் வெளி வட்டச் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ​தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் வேட்பாளர்களை நேரில் சந்தித்து விஜய் ஊக்கமளித்து வருவது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் களப் பணிகளை மேலும் வேகப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த கட்சியினர் கூறுகின்றனர்.

