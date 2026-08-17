கோயம்பேட்டில் கர்நாடக பேருந்தை சிறை பிடித்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
சென்னை மட்டுமல்லாது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியில் ஏராளமான தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : August 17, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: கோயம்பேட்டில் கர்நாடக பேருந்தை சிறை பிடித்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு வனவிலங்கை வேட்டையாட சென்றதாக கூறி மூன்று தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இதனைக் கண்டிக்கும் விதமாக சென்னையில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அப்போது, சென்னை கோயம்பேடு 100 அடி சாலையில் சென்னையிலிருந்து கர்நாடகாவை நோக்கி சென்ற கர்நாடகா பேருந்தை சிறை பிடித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினர், அதன் முன்பாக சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஏராளமான தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் கலந்து கொண்டு கர்நாடகா அரசுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர். அத்துடன், அம்மாநில அரசுக்கு எதிராக வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகங்களை ஏந்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில துணை பொதுசெயலாளர் வேணுகோபால் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் முத்துராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த சாலை மறியல் போராட்டத்தில் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்துக் கொண்டனர்.
கோயம்பேடு 100 அடி சாலை பொதுவாகவே போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுதியாக காணப்படும் பகுதி என்பதால் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சாலைமரியல் போராட்டம் காரணமாக நீண்ட நேரத்துக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
போராட்டக்காரர்கள் கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களையும், கோஷங்களையும் எழுப்பியதோடு, தமிழர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லையா? மாடு மேய்த்தவர்களை சுட்டுக் கொன்றது ஏன்? தவறு செய்தவர்களை கைது செய்யாதது ஏன்? உள்ளிட்ட கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்பினர்.
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மேலும் தமிழக அரசுக்கு எதிராகவும் முழக்கங்களை எழுப்பியதோடு போராட்டக்காரர்கள் சாலையில் அமர்ந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து பதற்றத்தை தவிர்க்கும் விதமாக கோயம்பேடு போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து அரசு பேருந்தில் ஏற்றி தனியார் மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். மேலும் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பும் பேருந்தை மறித்து திடீர் போராட்டம் நடத்தியதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதேபோன்று சென்னை மட்டுமல்லாது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியில் ஏராளமான தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.