ETV Bharat / state

முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரம்! அரசு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கோரிக்கை!

பாலாறு, தென்பெண்ணை உள்ளிட்ட ஆறுகளை இழந்து விட்டோம். காவிரியிலும் பாதி உரிமையை இழந்து நிற்கிறோம் என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை
முல்லைப் பெரியாறு அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் தமிழர்களின் உரிமையை பறிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தென் மாவட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க தமிழ்நாடு அரசு சட்டப் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களின் பாசன நீர் ஆதாரமாக முல்லைப் பெரியாறு அணை விளங்கி வருகிறது. தென் மாவட்டங்களின் உயிர் நாடியாக விளங்கும் இந்த அணை பலவீனமாக உள்ளது என்றும், அணையை இடித்து விட்டு மாற்று இடத்தில் அணையை கட்ட வேண்டும் என்றும் கேரள கம்யூனிஸ்ட் அரசு மற்றும் அந்த மாநில பொதுநல அமைப்புகள் அணையை இடிக்க தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

குறிப்பாக, 'கேரள பாதுகாப்பு பிரிகேட்' என்ற தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில், வழக்கறிஞர் ரசூல் ஜோய் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், 'தேசிய மற்றும் சர்வதேச அணை பாதுகாப்பு நிபுணர்களை வைத்து, முல்லைப் பெரியாறு அணையின் முழுமையான பாதுகாப்பை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். அதன் அடிப்படையில், அணையின் சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளையும், சாத்தியமானால் அணையை செயலிழக்கச் செய்யும் நடவடிக்கையையும் எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி இருந்தார்.

இந்த வழக்கை ஆதரித்து கேரள அரசும் வழக்கில் இணைந்து வாதிட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டார்களா? என்பது தெரியவில்லை.

இந்த வழக்கு கடந்த 13.10.2025 அன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், "முல்லைப் பெரியாறு அணை மிக மிக பழைய அணைகளில் ஒன்று. எனவே இந்த அணையின் கட்டுமானத்தை மேலும் வலுப்படுத்தலாம் அல்லது வல்லுநர் குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்பி இதனைப் பாதுகாப்பது பற்றி சோதித்து, புதிய அணை கட்டுவது பற்றியும் ஆய்வு செய்யலாம்" என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி பி. ஆர். கவாய் கூறி வழக்கை ஒத்தி வைத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள்! திணறும் தாம்பரம் ரயில் நிலையம்!

இந்நிலையில், முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் தமிழர்களின் உரிமை பறிபோகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வலியுறுத்தி இருக்கிறது. இது தொடர்பாக அந்த கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “கேரளத்தில் எந்த கட்சி ஆட்சி புரிந்தாலும் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் போகக் கூடாது; ஏதாவது காரணம் சொல்லி முல்லைப் பெரியாறு அணையை இடித்துவிட வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறது.

தற்போது, உச்ச நீதிமன்றம் புதிய வல்லுநர்களைக் கொண்டு ஆய்வு செய்து 136 அடியிலிருந்து 142 அடி உயரம் வரை தண்ணீர் தேக்கலாம் என்று 2006 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் கேரளா அரசு தனிச் சட்டம் இயற்றி 136 அடிக்கு மேல் தண்ணீர் தேக்க கூடாது என்றது. இதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடியது. கேரள மாநில அரசு போட்ட மேற்படி சட்டம் செல்லாது என்று 2014 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

உச்ச நீதிமன்றம் 2010 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ.எஸ். ஆனந்த் தலைமையில் அதிகாரமுள்ள செயலாக்க குழு அமைத்தது. அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ.ஆர். லட்சுமணன், கேரளாவைச் சேர்ந்த நீதிபதி கே.டி. தாமஸ் ஆகிய இருவரும் உறுப்பினர்கள். இந்த குழு தனது அறிக்கையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை வலுவாக உள்ளது என்றும் பாதுகாப்பாக உள்ளது என்றும் கூறியது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை 24 மணி நேரமும் கேரள அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினரின் கண்காணிப்பில் இருக்கிறது. ஆனாலும், அதனை இடித்து தகர்க்க, கேரள அரசும், அங்குள்ள கட்சிகளும், மலையாள அமைப்புகளும் தீவிரமாக செயலாற்றி வருகின்றன.

ஏற்கனவே பாலாறு, தென்பெண்ணை உள்ளிட்ட ஆறுகளை இழந்து விட்டோம். காவிரியிலும் பாதி உரிமையை இழந்து நிற்கிறோம். எனவே, முல்லைப் பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்ட சட்டரீதியாக போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்” என தமிழ்நாடு அரசுக்கு தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது.

TAGGED:

MULLA PERIYAR DAM
TAMILAGA VALVURIMAI KATCHI
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி
முல்லைப் பெரியாறு அணை
MULLA PERIYAR DAM ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.