முதலமைச்சருக்கு வல்லாரை கீரை அனுப்ப முயன்ற தமிழ் புலிகள் கட்சியினர் கைது
முன்னறிவிப்பு இன்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காகவும், தபால் மூலம் வல்லாரை கீரையை அனுப்ப முயன்றதற்காகவும் தமிழ் புலிகள் அமைப்பினர் மூன்று பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
Published : June 8, 2026 at 7:48 PM IST
கோவை: தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மறந்துவிட்டதாகக் கூறி முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வல்லாரை கீரையை அனுப்பி நூதன முறையில் போராட முயன்ற தமிழ் புலிகள் கட்சியினர் மூன்று கைது செய்யப்பட்டனர்.
அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தவெக தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அது ஆட்சி அமைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், தவெக அரசு பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம் ஆகின்ற நிலையில், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்று தமிழ் புலிகள் அமைப்பினர் குறறம்சாட்டி வந்தனர். மேலும், அவர் அளித்த வாக்குறுதிகளை அவருக்கு மீண்டும் நினைவுப்படுத்தும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வல்லாரை கீரை அனுப்பும் போராட்டம் நடத்தப் போவதாகவும் இந்த அமைப்பினர் அண்மையில் அறிவித்திருந்தனர்.
இதன்படி, இன்று (ஜூன் 8) கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே உள்ள தபால் நிலையத்தில், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டதாகக் கூறி தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்-க்கு வல்லாரை கீரையை அனுப்பும் நூதன போராட்டத்தில் தமிழ் புலிகள் அமைப்பினர் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கு வந்த போலீஸார் அவர்களை பாதியிலேயே தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதற்கிடையே செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ் புலிகள் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் இளவேனில், "கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தவெக சார்பில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளான, பெண்களுக்கு மாதம் 2,500 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்குவது, அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவசப் பயணம் போன்ற முக்கிய வாக்குறுதிகள் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
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மேலும் பேசிய அவர், "வாக்குறுதிகளை மறந்த அரசுக்கு நினைவுபடுத்தும் வகையில் முதலமைச்சருக்கு நினைவாற்றலை அதிகப்படுத்தும் வல்லாரை கீரையை தபால் மூலம் அனுப்ப திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர் எங்களை தடுத்து நிறுத்துவிட்டனர்" என்றார்.
இந்த நிலையில், முன்னறிவிப்பு இன்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காகவும், தபால் மூலம் வல்லாரை கீரையை அனுப்ப முயன்றதற்காகவும் தமிழ் புலிகள் அமைப்பினர் மூன்று பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இதனால், அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.