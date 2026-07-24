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பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து எப்போது? ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வந்த உத்தரவு

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மூன்றாவதாக பாட வேண்டும் என ஆளுநர் மாளிகை உத்தரவிட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் சந்திரசேகர்
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் சந்திரசேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 6:53 PM IST

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நெல்லை: பட்டமளிப்பு விழாவில் வந்தே மாதரம், தேசிய கீதத்திற்கு அடுத்தபடியாகவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் என மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் 33-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா வருகிற 28-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்க உள்ளார்.

இந்த பட்டமளிப்பு விழா குறித்து பல்கலைக்கழக கூட்டரங்கில் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் சந்திரசேகர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது, "நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் 33-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா வரும் 28 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கலந்து கொண்டு நேரடியாக 871 பேருக்கு பட்டங்களை வழங்க இருக்கிறார். இந்நிகழ்வின் வாயிலாக மொத்தம் 37 ஆயிரத்து 877 பேர் பட்டம் பெற உள்ளனர். குறப்பாக முக்கிய பிரமுகர்கள் சிலரும் இந்த நிகழ்வின் வாயிலாக முனைவர் (Ph.D.) பட்டம் பெற இருக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் அகர்வால், மும்பை மண்டல துணை காவல் ஆணையர் ராகா சுதா, திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை சார்பு நீதிமன்ற மூத்த சிவில் நீதிபதி திரிவேணி உள்ளிட்டோர் முனைவர் பட்டம் பெற உள்ளனர்.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் கலந்து கொள்ள இருப்பதால் விழாவின் தொடக்கத்தில் வந்தே மாதரம் பாடலும், அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதமும், மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பாடப்படும். இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படவில்லை என்றால் என் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மூன்றாவதாக பாடப்பட வேண்டும் என ராஜ்பவன் உறுதியாக உத்தரவிட்டுள்ளது" என்றார்.

ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படுவதில்லை என தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. இந்த சூழலில் பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்படும் என முன்கூட்டியே துணை வேந்தர் கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக தவெக அரசு பதவியேற்ற போது தமிழ்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக இசைக்கப்பட்டது. ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில், உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவு படி தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டதாகவும், அதில் தங்களால் தலையிட முடியாது எனவும் தமிழக அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
CONVOCATION CEREMONY
VICE CHANCELLOR
MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY
TAMIL THAI VAZHTHU

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