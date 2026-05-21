ஆளுநர் மாளிகையில் மத்திய அரசின் விதிப்படி தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது; பெ.சண்முகம் விளக்கம்

இன்றைய நிகழ்விலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதற்கு திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி, திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 5:47 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகையில் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை, கடந்த 10ஆம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில், முதலில் 'வந்தே மாதரம்' பாடலும், இரண்டாவதாக 'தேசிய கீதமும்', மூன்றாவதாக 'தமிழ்த் தாய்' வாழ்த்தும் பாடப்பட்டது.

அதற்கு தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துவரும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்துக் கூட்டணி கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதுதொடர்பான கேள்விக்கு அன்றிரவே பதில் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாது என்று உறுதி அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு புதிதாக 23 பேர் அமைச்சர்களாக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற விழாவிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.

ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதற்கு திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி, திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதியும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டதை போலவே தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் இனிமேல் பின்னுக்கு தள்ளப்படும் என்பதற்கு தவெக அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவே சான்று. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு தொடர் அவமதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டதை திமுக சார்பில் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், தமிழோடு விளையாடியவர்கள் யாரும் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்(சிபிஎம்) மாநிலச் செயலாளர் சண்முகத்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த அவர், "கடந்த 10ஆம் தேதி நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யிடம் கேட்டோம். அதற்கு அவர், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசு வெளியிட்ட உத்தரவின்படி ஆளுநர், குடியரசுத் தலைவர், குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகியோர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் வந்தே மாதரம், பின்னர் தேசிய கீதம், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பட வேண்டும் என்பது மரபாக உள்ளது என்று பதில் அளித்தார்.

அதனை மாற்ற வேண்டும் என முயற்சிகளை மேற்கொண்டதாகவும், ஆனால் ஆளுநர் அதனை ஏற்க மறுத்து விட்டார் என்றும் விஜய் எங்களிடம் தெரிவித்தார். ஆளுநர், மத்திய அரசின் பிரதிநிதி என்பதால் அவர் மத்திய அரசின் உத்தரவைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும். ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் இதனை தவிர்க்க முடியாது என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தெரிவித்துவிட்டார்" என்றார்.

அமைச்சரவையில் இடதுசாரி கட்சிகள் இடம்பெறுமா என்ற கேள்விக்கு, "தமிழக அமைச்சரவையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இடம்பெறாது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் இடம் பெறும்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

இதுகுறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்(சிபிஐ) மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறும்போது, "ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், தமிழ்நாட்டின் முறைப்படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது குறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் கேட்டதற்கு, "பதவியேற்பு நிகழ்வில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தேன். ஆனால் இது ஆளுநர் மாளிகையில் நடக்கும் நிகழ்ச்சி என்று அவர்கள் கூறிவிட்டனர். எனவே, இனி தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும்" என்றுபதில் அளித்தார்.

