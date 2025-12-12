ETV Bharat / state

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கில் தமிழ் ஒலிக்க வேண்டும் - தெய்வத் தமிழ் பேரவை வலியுறுத்தல்

உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த உத்தரவின் படி சரி பாதி தமிழ் வேள்வியாளர்கள் திருக்குடமுழுக்கில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என அப்போது வலியுறுத்தினோம் என சிம்மம் சத்தியபாமா தெரிவித்தார்.

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்த தெய்வத் தமிழ் பேரவையினர்
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்த தெய்வத் தமிழ் பேரவையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கின் போது, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் கருவறை, யாகசாலை, திருக்குட நன்னீராட்டு ஆகியவற்றில் தமிழ் மந்திரங்கள் ஓதப்பட வேண்டும் என தெய்வத்தமிழ் பேரவையின் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலுக்கு 14 ஆண்டுகளுக்குப் பின் குடமுழுக்கு விழா நடைபெறவுள்ளது. இந்த குடமுழுக்கை, தமிழில் நடத்த வேண்டுமென வலியுறுத்தி தெய்வத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பில் 04.09.2021 அன்று மனு அளித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கில் வழிபாடுகளும் திருக்குட நன்னீராட்டு விழா நிகழ்வுகளிலும் தமிழ் இடம் பெறவேண்டும் என மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் செயல் அலுவலரிடம் தெய்வத் தமிழ் பேரவை சார்பாக இன்று மனு அளிக்கப்பட்டது.

கோயில் செயல் அலுவலரிடம் அளிக்கப்பட்ட மனு
கோயில் செயல் அலுவலரிடம் அளிக்கப்பட்ட மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் தெய்வத் தமிழ் பேரவையின் நிர்வாகி சிம்மம் சத்தியபாமா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மீனாட்சி அம்மனின் திருக்குடமுழுக்கு தமிழில் தமிழர்களால் வேள்வி நடத்தப்பட வேண்டும் என்ன வலியுறுத்தி இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர், தலைமை ஆணையர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மனு அளித்துள்ளோம். தமிழ் வேள்வியாளர்களைக் கொண்டு இவற்றை நடத்த வேண்டும் எனவும் அவர்களிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

ஓதுவார்கள் வேள்வியாளர்கள் அல்ல. ஆகையால் அவர்களைக் கொண்டு தான் கருவறை பூஜையையும் திருக்குடம் முழுக்கு நன்னீராட்டையும் நடத்த வேண்டும். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பாலாலயம் நடைபெற்ற போது இது குறித்து நாங்கள் மனு அளித்துள்ளோம்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த உத்தரவின் படி சரி பாதி தமிழ் வேள்வியாளர்கள் திருக்குடமுழுக்கில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என அப்போது நாங்கள் வலியுறுத்தினோம். அப்போது நடத்துவதாக எங்களிடம் உறுதியளித்துவிட்டு அவ்வாறு நடக்கவில்லை. திருப்பரங்குன்றம் கோயில் குடமுழுக்கிலும் அப்படி தான் நடந்து கொண்டார்கள்" என்றார்.

குச்சனூர் கோயில் வடகுரு மடாதிபதி குச்சனூர் கிழார்
குச்சனூர் கோயில் வடகுரு மடாதிபதி குச்சனூர் கிழார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தேனி மாவட்டம் குச்சனூர் கோயில் வடகுரு மடாதிபதி குச்சனூர் கிழார் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு கோயில்களிலும் நடைபெறும் குடமுழுக்கு நிகழ்வுகளில் தமிழ் வேள்வியாளர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். தமிழில் குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று தெய்வத்தமிழ் பேரவை சார்பாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்து அதனை செயல்படுத்த மறுத்து வருகிறார்கள். இதனை வலியுறுத்தி கடந்த முறை திருப்பரங்குன்றம் கோயில் குடமுழுக்கில் வேள்விச்சாலைக்குச் சென்று மந்திரம் ஓத முயன்றோம். ஆனால், தமிழர்களுக்கு எதிரான சிவாச்சாரியார்கள் எங்களை தடுத்தார்கள். அப்போது வேண்டத்தகாத நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

தற்போது மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் தமிழில் திருக்குடமுழுக்கு நடைபெற வேண்டும் என கோயில் செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். தமிழைச் சொல்லி தமிழின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் தற்போது தமிழை வெறுக்கிறார்கள். சுயமரியாதையின் பெயரால் திராவிடம் மறுக்கிறது. ஆகமம் என்ற பெயரில் ஆரியம் மறுக்கிறது. இதற்கு ஒருபோதும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். நாங்கள் தமிழர்கள் எங்களுக்கென்று மந்திரங்கள் உள்ளன. ஆகையால் அவற்றை செயல்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

DEIVA TAMIL PERAVAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.