ETV Bharat / state

தை மாதத்தை தமிழர்களின் அடையாள மாதமாக அறிவிக்க வேண்டும் - தமிழறிஞர்கள் கோரிக்கை

’சுறவம்’ என தமிழில் அழைக்கப்படுகின்ற தை மாதத்தை தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் அடையாள மாதமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகி புதுகை ஜெயசீலன் கேட்டுக் கொண்டார்.

'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' தொடக்க விழா
'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' தொடக்க விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தமிழர்களின் வரலாற்று அடையாளமாக கொண்டாடும் வகையில் தை மாதத்தை 'தமிழர் தேசிய திங்கள்' என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என தமிழறிஞர்கள் தீர்மானம் இயற்றியுள்ளனர்.

தமிழர் தேசிய நடுவம் என்ற அமைப்பின் சார்பாக மதுரையில் தை மாதத்தை தமிழரின் வரலாற்று மாதம் என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டாடும் முகமாக 'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' தொடக்க விழா நேற்று (பிப்.11) மதுரை மேலப்பெருமாள் மேஸ்திரி வீதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழறிஞர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் என தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தும் பலர் பங்கேற்றனர். தமிழத் தேசிய நடுவத்தின் தலைவர் தமிழ்முதல்வன் தனது அறிமுகவுரையில், ”பல்வேறு வகையிலும் தமிழ் இலக்கியங்களில் சிறப்பித்துப் பாடப்படுகின்ற தை மாதம் தமிழர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆகையால் இந்த மாதத்தை 'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' என இந்தக் கூட்டத்தின் வாயிலாக அறிவிப்பதுடன், தமிழ்நாடு அரசு இதனை ஏற்று அதற்குரிய ஆணையைப் பிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம்” என்றார்.

'தமிழர் தேசியத் திங்கள்' தொடக்க விழாவில் தமிழறிஞர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற முத்தமிழ்க்காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதத்தின் மகன் கி.ஆ.பெ.வி.கதிரேசன் நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில், ”தமிழர்களுடைய கொண்டாட்டங்கள் அனைத்தும் தை மாதத்தில் தான் நடைபெறுகின்றன. எனவே தமிழர்களின் நாகரிகம், பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகள் வேறு மாதங்களில் அவ்வளவாக இல்லை. ஆகையால் தை மாதத்தை தமிழர்களின் அடையாளமாக அறிவிக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணரின் பேரன் தே.அ.சா. சீவாப்பாவாணர் கூறுகையில், ”மொழியின் மீட்சியே நம் இனத்தின் எழுச்சி. தையை தமிழர் தேசியத் திங்கள் என்ற பெயரில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பாகக் கொண்டாட வேண்டும் என்பதன் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. தை மாதம் என்பது தமிழர்களுக்கு மிகச் சிறப்பான மாதம் என்பதால், இதனை தமிழர்களின் தனிச் சிறப்பு மிக்க மாதமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்து தமிழர்களின் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில் உத்தரவிட வேண்டும்" என்றார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் புதுகை ஜெயசீலன் பேசுகையில், ”தமிழர்களின் பண்பாட்டு விழுமியங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வரலாற்றுரீதியாக தை மாதம் தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளங்களோடு பல்வேறு கூறுகளைக் கொண்ட மாதம். தமிழர் மெய்யியல் சார்ந்த கூறுகளும், தை மாதத்துடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. தமிழர்களின் வாழ்வியலில் கொண்டாட்டம் என்று சொன்னால் அது தைத் திருநாள் மட்டும் தான்.

அதனால் தான் பொங்கல், உழவர் திருநாள், காணும் பொங்கல் என மூன்று நாட்கள் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களால் மிக விமர்சையாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. ’சுறவம்’ என தமிழில் அழைக்கப்படுகின்ற தை மாதத்தை தமிழ்த் தேசிய இனத்தில் அடையாள மாதமாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: கோயில் தேர் ஊர்வலத்தில் தீண்டாமை? திருச்சி ஆட்சியர் பதிலளிக்க உத்தரவு

தொடர்ந்து பேசிய தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர் கதிர் நிலவன், ”தமிழறிஞர்களால் இயற்றப்பட்ட இந்தத் தீர்மானத்தை தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கம் வரவேற்கிறது. சங்க இலக்கிய காலந்தொட்டு, தற்போது வரை தை மாதத்திற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்துப் போற்றி வருகிறோம். அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக தை மாதத்தை தமிழர்களின் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க மாதமாக அறிவிக்க வேண்டும்" என்றார்.

இந்த நிகழ்வில் தமிழறிஞர் தக்கார் ம.சோ.விக்டர், செந்தமிழ் அந்தணர் இரா.இளங்குமரனார் புதல்வர் இளங்கோ உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.

TAGGED:

தமிழர் தேசிய திங்கள்
மதுரை
TAMIL SCHOLARS
THAI MONTH
THAI MONTH TAMIL SCHOLARS DEMAND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.