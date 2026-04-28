தமிழ் தேசிய பாடகர் தேனிசை செல்லப்பா மறைவு; சீமான், வன்னி அரசு நேரில் அஞ்சலி

மறைந்த பாடகர் தேனிசை செல்லப்பா எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளவில்லை; அவர் நினைத்திருந்தால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் பாடல்களை பாடி சம்பாதித்து இருக்கலாம் என சீமான் தெரிவித்தார்.

தேனிசை செல்லப்பா உடலுக்கு சீமான் அஞ்சலி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 28, 2026 at 10:52 PM IST

சென்னை: தமிழ் தேசிய பாடகர் தேனிசை செல்லப்பா வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார்.

தமிழீழ விடுதலை போராட்ட பாடல்கள் மற்றும் தமிழ்த் தேசிய எழுச்சி பாடல்களை பாடி புகழ்பெற்றவர் தேனிசை செல்லப்பா. தென்காசி மாவட்டம், சிங்கிலிப்பாடி கிராமத்தில் பிறந்த இவர், விடுதலைப் புலிகளின் தியாகங்களையும் தமிழீழ மக்களின் வலிகளையும் தனது கணீர் குரலால் பட்டிதொட்டி எங்கும் பரப்பியவர்.

இந்நிலையில், வயது மூப்பு காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பை அருகே உள்ள வஞ்சுவாஞ்சேரியில் உள்ள அவரது மகள் வீட்டில் இன்று காலமானார். அவருடைய உடலுக்கு விசிக துணைப் பொது செயலாளர் வன்னியரசு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து, நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் சீமான் கூறுகையில், "புழுக்களாக நெளிந்து கொண்டிருந்த எங்களை எல்லாம் புலியாக மாற்றியது தேனிசை செல்லப்பாவின் குரல். தேனிசை செல்லப்பா என அவருக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டிருந்தாலும் அவர் தேனிசை எல்லாம் இல்லை இன எழுச்சிமிக்க இசைதான்.

என்னைப் போல கடைக்கோடிகளில் உள்ளவர்களை இன உணர்வு, மான உணர்வு மொழிப்பற்று இதையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தது அவரின் குரல்தான். தமிழைப் பாடியிருக்கிறார். அதன் பிறகு தலைவனை பாடியிருக்கிறார். பிறகு என் கட்சியை, மகனாகிய என்னை பாடியிருக்கிறார். சிவந்தி ஆதித்தனர் கட்சி தொடங்கிய காலத்தில் முதன்மையான கட்சி தலைவர்களில் ஒருவராக தேனிசை செல்லப்பா இருந்தார்.

எங்கள் தலைவரால் பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கப்பட்டவர் பெரிய தமிழர். இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் நிதி திரட்டுவதற்காக பல்வேறு நாடுகளில் பாடல்களை பாடி ஈட்டி கொடுத்தது வரலாறு . இன்றைய வரையில் விடுதலை உணர்வு மங்காமல் போர்க் குணம் இருப்பதற்கு காரணம் அய்யா தேனிசை செல்லப்பா பாடல்கள்தான். இனிமேல் இந்த இனத்துக்கு அவரை போன்ற ஒரு மகன் இந்த மொழி மீதும் இனத்தின் மீதும் பற்று கொண்டவரும் இனி தோன்றி வருவாரா? அவர் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளவில்லை.

அவர் நினைத்திருந்தால் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளில் பாடல்களைப் பாடி சம்பாதித்து இருக்கலாம். அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை, வழக்குகள் இருந்ததால் கொள்கையில் ஒரு போர் வீரனாகவே இருந்து மறைந்துள்ளார். இந்த இழப்பை நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

அவர் மறைந்தாலும் அவரின் மூச்சுக்காற்று எங்கள் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. இனி எத்தனை நூறு ஆண்டு காலம் ஆனாலும் எங்கள் தலைமுறைகளை எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கும். அவருடைய பாடல்கள் இருக்கும் வரை எங்களுக்குள் ரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார். அவரின் புகழை வரும் தலைமுறைகளிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணிகளை வரும் காலங்களில் செய்வோம். அரிதினும் அரிதாக தோன்றி ஒரு துளி சமரசமும் இல்லாமல் இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்குமாக தன் குரலால் போராடியவர். வாளால் போராடியது துப்பாக்கியால் போராடியது வேறு. தன் குரலால் ஒரு போர்க்களத்தையே பிரளயப்படுத்தியவர்" என்று தெரிவித்தார்.

