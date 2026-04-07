தமிழ்நாட்டின் பணக்கார வேட்பாளர் லீமா ரோஸ்; சொத்து மதிப்பு ரூ.1,048 கோடி
லீமா ரோஸ் தன் பெயரில் ரூ.139 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகளும் ரூ.909 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : April 7, 2026 at 9:04 PM IST
லால்குடி: தமிழ்நாட்டின் பணக்கார வேட்பாளராக லால்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் லீமா ரோஸ் மார்ட்டின் திகழ்கிறார். இவர் தனது சொத்து மதிப்பு ரூ.1,048 கோடி என்றும் அவருடைய குடும்ப சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.6000 கோடி என்றும் வேட்புமனு தாக்கல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரபல லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டின் குடும்பத்தினர், வெவ்வேறு கட்சிகளில் உள்ளனர். அதிமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்த மார்ட்டினின் மனைவி லீமா ரோஸ், திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான வேட்பாளர்கள், வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி நாளான நேற்று தங்கள் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர். லால்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் லீமா ரோஸ் மார்ட்டின், நேற்று தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.
58 வயதாகும் லீமா ரோஸ், திருவாடனை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். வேட்பு மனுவில், அவர் இணைத்துள்ள பிரமாணப் பத்திரம் மூலம் அவருடைய சொத்துகளின் விபரம் வெளியாகி உள்ளது.
அதில், லீமா ரோஸ் தன்னிடம் தங்கம், வெள்ளி, வைர நகைகள் என ரூ.139 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துகள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். தனது பெயரில், நிலம், கட்டிடங்கள், பல்வேறு நிறுவனங்களில் பங்குகள் என ரூ.909 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, மொத்தமாக தனக்கு சுமார் ரூ.1,048 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். தனது பெயரில் ரூ.8.56 கோடி வங்கிக் கடன் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனது கணவர் மார்ட்டின் பெயரில் ரூ.3,262 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகளும், ரூ.887 கோடி மதிப்புள்ள நிலங்கள் உள்ளிட்ட அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக லீமா ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார். இது தவிர, தனது மகன் ஜோஸ் டைசன் பெயரில் ரூ.662 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தன் பெயரில் சுமார் ரூ.1,048 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகள், தனது கணவர் மார்ட்டின் பெயரில் ரூ.4,149 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகள், தனது மகன் ஜோஸ் டைசன் பெயரில் ரூ.662 கோடி சொத்துகள் என மொத்தம் ரூ.6,000 கோடி மதிப்புள்ள குடும்ப சொத்துகள் இருப்பதாக லீமா ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவித்த சொத்து கணக்கு விபரங்களின்படி தமிழ்நாட்டின் பணக்கார வேட்பாளர் லீமா ரோஸ் மார்ட்டின் தான் என்பது தெரியவந்துள்ளது.