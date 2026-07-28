தமிழ்நாட்டின் குரல் இனி நாடாளுமன்றத்தில் இன்னும் வலிமையாக ஒலிக்கும் - மாணிக்கம் தாகூர்
காவிரி நீர் உரிமை, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் உரிமை மற்றும் நலன் சார்ந்த முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 11:02 PM IST
புது டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள பழைய நாடாளுமன்றக் கட்டிடத்தில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் மற்றும் பல்வேறு கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர்.
தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள பழைய நாடாளுமன்றக் கட்டிடத்தில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி இன்று (ஜூலை 28) முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினர்.
இந்தக் கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம், புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான வி. வைத்திலிங்கம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன், சச்சிதானந்தம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பராயன், விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி. ரவிக்குமார், ஐயூஎம்எல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ்கனி, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி, கார்த்தி சிதம்பரம், விஷ்ணு பிரசாத், ராபர்ட் புரூஸ், சசிகாந்த் செந்தில், சுதா, விஜய் வசந்த், கிறிஸ்டோபர் திலக் மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர்.
தமிழகத்தின் உரிமைகள், தமிழ்நாட்டின் குரல் — இனி நாடாளுமன்றத்தில் இன்னும் வலிமையாக ஒலிக்கும்.— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) July 28, 2026
இன்று தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI(M)), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI), விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி (VCK), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (IUML) ஆகிய… https://t.co/vPerDTF0wH
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஓர் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்த பிரச்சினைகளில், கட்சி வேறுபாடுகளைக் கடந்து, ஒருங்கிணைந்த குரலாக நாடாளுமன்றத்தில் செயல்படுவது குறித்தும், வருங்கால நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: உயர் மருத்துவ படிப்புகளில் நிரப்பப்படாத 151 இடங்கள்: உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு குறித்து அமைச்சர் அருண்ராத் பெருமிதம்
காவிரி நீர் உரிமை, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் உரிமை மற்றும் நலன் சார்ந்த முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக அடுத்தகட்ட செயல்திட்டங்களும் வகுக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன் மற்றும் மாநிலத்தின் குரல் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து வலிமையாக ஒலிக்க, இந்த ஒருங்கிணைப்பு மேலும் வலுப்பெறும். ஒன்றுபட்ட குரல். உறுதியான செயல். தமிழ்நாட்டின் நலனே எங்கள் முன்னுரிமை" என பதிவிட்டுள்ளார்.