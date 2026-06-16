தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு வெளியீடு
நாளை மறுநாள் (ஜூன் 18) தமிழ்நாடு சட்டசபை கூடவுள்ள நிலையில், இன்று மாலை நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வெளியாகவுள்ளது.
Published : June 16, 2026 at 1:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் வெளியிட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் ஜோசப் விஜய், கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். தனது முதல் உரையில் பேசிய அவர், “முன்னதாக இருந்த அரசு ரூ.10 லட்சம் கோடிக்கு மேல் கடன் வாங்கி வைத்துவிட்டு போயுள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் கஜானாவை சுத்தமாக வழித்து, துடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். தூக்க முடியாத சுமையை ஏற்றி வைத்துள்ளனர். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் இந்த பொறுப்பை நாம் கையில் எடுத்துள்ளோம்.
எனவே, தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டுமென நினைக்கிறேன். அதன் பின்னர் தான் என்னுடைய பயணத்தை தொடங்குவேன்” எனக் கூறியிருந்தார். இதனால், நிதி நிலை வெள்ளை அறிக்கை மீது மக்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு கிளம்பியது.
இதற்கிடையே, செய்தியாளர்களிடம் வெள்ளை அறிக்கை குறித்து பேசிய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து துறைகளின் நிதி நிலை, கடன் சுமை, நிர்வாக செயல்பாடு ஆகியவை குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதனால், முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை விரைவில் வெளியிடுவார்” என தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து, நிதி நிலை அறிக்கை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தார். இதுதொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டமும் ஜூன் 1ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலை குறித்து இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு வெள்ளை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் வெளியிட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
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நாளை மறுநாள் (ஜூன் 18) தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட உள்ள நிலையில், இன்று நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை வெளியாகவுள்ளது. அதில், தமிழ்நாட்டின் நிதி வருவாய் மற்றும் கடன் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும் என்று தெரிகிறது.
முன்னதாக, 2021ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசின் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, 2026-ல் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற தவெக விஜய் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்ததன் அடிப்படையில் இன்று மாலை வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.