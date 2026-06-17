தவெக ஆட்சியில் தமிழகத்தின் கடன் ரூ.20 லட்சம் கோடியாக அதிகரிக்கும் - தங்கம் தென்னரசு
ஆளுநர் உரையில் புதிதாக எந்த திட்டத்தையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள் என்று சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில் தவெக அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது என்று தங்கம் தென்னரசு குற்றம்சாட்டினார்.
Published : June 17, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: "தவெக அரசு 5 ஆண்டு கால ஆட்சியை நிறைவு செய்யும் போது தமிழகத்தின் கடன் 20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும். திமுக அரசை விட தவெக அரசு குறைவாக கடன் வாங்கினால் நான் என் பொறுப்பில் இருந்து விலகிக் கொள்கிறேன்" என்று முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சவால் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தவெக அரசு வெளியிட்டுள்ள வெள்ளை அறிக்கையின் உண்மையான நோக்கம், தவெக அரசின் இயலாமையை மூடி மறைக்கும் உத்தியாக, மக்களிடையே வழங்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு வழி தெரியாமல் தங்கள் கையை விரித்து இயலாமையை தெரிவிக்கக் கூடிய, வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் அதிலிருந்து தப்பிக்கக்கூடிய செயலாகத்தான் உள்ளது.
முந்தைய திமுக அரசின் மீது பழி சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் வெள்ளை அறிக்கை என்ற பெயரில் வெற்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். அரசு தாக்கல் செய்யும் மூன்றாவது வெள்ளை அறிக்கை இதுவாகும்.
வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவது ஒன்றும் புதிதல்ல. கடந்த 2001-ம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதாவும், 2021-ல் முதல்வராக இருந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டனர்.
இந்த வெள்ளை அறிக்கையில் திமுக ஆட்சி காலத்தை மட்டும் அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு உள்ளார்களா? யாரைக் காப்பாற்ற இப்படி நடைபெறுகிறது? தவெக அரசு யாருடைய தயவை எதிர்பார்த்து இப்படி செய்துள்ளார்கள்? என்பதை மக்களின் சிந்தனைக்கே விட்டுவிடுகிறேன்.
ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டு அதிர் வேட்டுக்களுடன் ஆட்சி அமைத்து விட்டு இப்போது தேர்தல் காலத்தில் சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் தடுமாறுகிறது தவெக அரசு.
இந்த வெள்ளை அறிக்கையின் நோக்கம், புதிய திட்டங்களை இப்போதைய சூழலில் மேற்கொள்ள நிதி இல்லை என்பதை நிரூபிக்கவும், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாது என கைவிரித்து தப்பித்துக் கொள்ள பார்க்கும் முயற்சியிலும் இந்த அரசு ஈடுபடுகிறது.
பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக வழக்கமாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும். ஆனால் ஆளுநர் உரை நாளை இடம் பெற உள்ள நிலையில், ஆளுநர் உரையில் புதிதாக எந்த திட்டத்தையும் எதிர்பார்க்காதீர்கள் என்று சொல்லாமல் சொல்லும் வகையில், இந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் எங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த ஆட்சி கையை விரித்து விட்டது. எத்தகைய நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொன்ன முதல்வர் எங்கே? நிதி குறைவாகவும் நெருக்கடியாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள பார்க்கும் இந்த அரசின் முதல்வர் எங்கே?
தவெக அரசு ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியை நிறைவு செய்யும் போது தமிழகத்தின் கடன் 20 லட்சம் கோடியாக அதிகரிக்கும். இதை தவிர்க்க முடியாது. இதை சவாலாக சொல்லுகிறேன். திமுக அரசு பெற்ற சராசரி கடனை விட குறைத்து வாங்கினோம் என தவெக அரசு சொன்னால் என்னுடைய பொறுப்பை விட்டு விலகுகிறேன்.
கடந்த ஆட்சியில் மத்திய அரசின் நிதிக் குறைப்பு காரணமாக, தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப் பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதை பற்றி வெள்ளை அறிக்கையில் எங்கேயும் சொல்லவில்லை. திமுக நிதி மேலாண்மையை சரியாக செய்யவில்லை. அதனால் தான் நிதி மேலாண்மையில் குறைபாடு வந்தது என்பது போன்ற ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். ஒரு அடிப்படை அறிவுசார் நேர்மை அவர்களிடம் இருக்க வேண்டும். 78 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் பற்றாக்குறை வருவதற்கு, நிதி மேலாண்மையா காரணம்?
திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களை நிறுத்துவதற்கான வேலைகள் நடக்கின்றன. பரந்தூர் விமான நிலையம், இசிஆர் மேம்பால பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை நிறுத்தி உள்ளனர். தவெக அரசு அறிவித்துள்ள பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலதன செலவில் தான் வருகிறதா? சிங்கப்பெண் திட்டம் மூலதன செலவில் தான் வருகிறதா?
தவெக அரசு அறிவித்துள்ள திட்டங்களை நிறைவேற்ற கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என கருதுகிறேன். மூலதன செலவுகளில், ஆண்டுக்கு 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை செலவழித்தாலும் கூட, 5 ஆண்டு கால ஆட்சி முடியும் போது தவெக அரசின் கடன் 20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக வரத் தான் போகிறது. அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்க்கத்தான் போகிறார்கள்.
தவெக அரசு அளித்த வாக்குறுதிகளை முறையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர். இவர்கள் வெள்ளை அறிக்கை என்ற பெயரில் சொன்ன அனைத்து தகவல்களையும் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் நாங்கள் முன்பே தெரிவித்து விட்டோம். நாட்டின் மொத்த நிதி நிலையை முழுமையாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நாங்கள் ஏற்கெனவே தெரிவித்து விட்டோம்" என்று கூறினார்.