இஸ்ரேலில் கிரேன் சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த தமிழக இளைஞர்; உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு உறவினர்கள் கோரிக்கை
கணவரை இழந்து தவிக்கும் மனைவி மற்றும் குழந்தையின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, உயிரிழந்த வீரமணியின் குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 3:10 PM IST
திண்டுக்கல்: இஸ்ரேலில் கிரேன் விழுந்து உயிரிழந்த தமிழக இளைஞரின் உடலை சொந்த ஊரான மூங்கில்பட்டிக்கு கொண்டு வர தமிழக அரசு உதவ வேண்டும் என உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் அருகே உள்ள மூங்கில்பட்டியைச் சேர்ந்த சுப்பையா என்பவரது மகன் வீரமணி (31). இவருக்கு புவனேஸ்வரி (25) என்ற மனைவியும், தேஜாஸ்ரீ (4) என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். வீரமணி கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு கட்டுமானப் பணிக்காக சென்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த மாதம் 27-ஆம் தேதி இஸ்ரேலில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அங்கு இருந்த ராட்சத கிரேன் வீரமணி மீது சரிந்து விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் கிரேனின் அடியில் சிக்கிய வீரமணி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இது குறித்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வீரமணியின் திடீர் உயிரிழப்பு அவரது மனைவி, குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தினரை பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. கணவரை இழந்து தவிக்கும் புவனேஸ்வரி, தனது 4 வயது பெண் குழந்தையுடன் எதிர்காலம் குறித்த கவலையில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், இஸ்ரேலில் உயிரிழந்த வீரமணியின் உடலை விரைவாக அவரது சொந்த ஊரான மூங்கில்பட்டிக்கு கொண்டு வருவதற்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், கணவரை இழந்து தவிக்கும் மனைவி மற்றும் சிறு குழந்தையின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, உயிரிழந்த வீரமணியின் குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணம் பெற்றுத் தரவும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்குச் சென்ற நத்தம் இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் மூங்கில்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.