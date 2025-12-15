ETV Bharat / state

100 சதவீதம் எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக மாறுகிறது தமிழ்நாடு

தேர்வுப் பணியில் 39,250 தன்னார்வலர்கள், 40,000 ஆசிரியர்கள், 3500 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் உள்ளிட்டோர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

பள்ளி கல்வி இயக்ககம் - கோப்புப்படம்
பள்ளி கல்வி இயக்ககம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 7:49 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் 100 சதவீதம் எழுத்தறிவு கற்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பள்ளி சென்று படிக்காதவர்களுக்கு எழுத்தறிவை கற்றுத் தருவதற்காக முதலில் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்ககம் துவக்கப்பட்டு மாலை நேரங்களில் தன்னார்வலர்கள் மூலம் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது. விவசாயப் பணி உள்ளிட்ட பிறகு வேலைக்கு சென்று வருபவர்களும் மாலை நேரங்களில் அடிப்படை கல்வியை கற்றுக் கொண்டனர்.

இந்த நிலையில் பள்ளி சாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்கம் சார்பில் மத்திய அரசின் புதிய திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு கற்பிக்கும் பணிகள் தன்னார்வலர்களை கொண்டு நடத்தப்பட்டது.

இது குறித்து, பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "தமிழ்நாட்டில், 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட எழுதப் படிக்கத் தெரியாத அனைவருக்கும் அடிப்படை எழுத்தறிவுக் கல்வி வழங்கிடும் வகையில் புதிய பாரத எழுத்தறிவுத் திட்டம் அனைத்து 38 மாவட்டங்களிலும் 2022-23 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சக திட்ட ஒப்புதல் குழுவின் அறிக்கையின்படி, 15,00,309 பேருக்கு எழுதப் படிக்க கற்றுத் தர இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அனைவரையும் முழுமையாகக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவோடு வாழ்வியல் திறன்களைக் கற்கும் வாய்ப்பை வழங்க திட்டமிடப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் முதற்கட்டமாக 5,37,869 கற்போர்கள் கண்டறியப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 15.6.2025 அன்று அடிப்படை எழுத்தறிவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு எழுத்தறிவு சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டன.

இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் கட்டமாக 9,63.169 பேர் 39,250 எழுத்தறிவு மையங்களில் சேர்க்கப்பட்டு, உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு 14.12.2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அடிப்படை எழுத்தறிவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தாண்டிற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கான 15,00,309 கற்போர்களை விட கூடுதலாக 733 பேர் தேர்வு எழுதியுள்ளனர்.

இத்தேர்வுப் பணியில் 39,250 தன்னார்வலர்கள், 40,000 ஆசிரியர்கள், 3500 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள், வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் திட்ட உதவித் திட்ட அலுவலர்கள் கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

இந்த திட்டத்தினைப் பொறுத்தவரை, மாநிலத்தை முழு எழுத்தறிவு பெற்றதாக அறிவிப்பதை எதிர்நோக்கி செயல்படுத்தப்பட்டது. இத்தேர்வின் தேர்ச்சி முடிவுகள் மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட் பின்னர் தமிழ்நாட்டை முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்க பிரகாசமான வாய்ப்புள்ளது" என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு
100 PERCENT LITERACY

