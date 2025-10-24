ETV Bharat / state

''மக்கள் நலனில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகளுக்கு இடமில்லை'' - அமைச்சர் துரைமுருகன் கண்டிப்பு!

பொதுமக்களின் நலனைப் பற்றி அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகளுக்கு இடமில்லை. இதற்கு காரணமான அதிகாரிகளை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு மாற்றி அடிப்பேன்” என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் எச்சரித்தார்.

பொன்னை அணைக்கட்டில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் துரைமுருகன்
பொன்னை அணைக்கட்டில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் துரைமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 5:37 PM IST

வேலூர்: தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பொன்னை அணைக்கட்டில் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, ''மக்கள் நலனில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகளுக்கு இடமில்லை'' என்று அதிகாரிகளை கண்டித்தார்.

வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 10 நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையினால் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இன்று பொன்னை அணைக்கட்டில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அணைக்கட்டில் நீர்மட்டம், அணையின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளின் நிலை பற்றி துறை அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் துரைமுருகன் விரிவாக கேட்டறிந்தார். நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதற்கும், அணை பராமரிப்பு பணிகளுக்கும் எவ்வாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன? என்பதையும் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்.

இதன் பின்னர் அமைச்சர் துரைமுருகன் பொன்னை பேருந்து நிலையம் அருகே கட்டப்பட உள்ள புதிய கழிவறையையும் பார்வையிட்டார். அதன் பின், பொன்னை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது அப்பகுதி பொதுமக்கள் அமைச்சர் துரைமுருகனிடம் மனு அளித்து, “இப்பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்கள் முறையாக வடிவமைக்கப்படவில்லை. இதனால் மழை பெய்யும் போது சுகாதார நிலையம் உள்ளே மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் கலந்து செல்கிறது. இதனால் நோயாளிகளுக்கும், பணியாளர்களுக்கும் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது” என்று கூறினர்.

இந்த நிலைமை குறித்து நேரில் பார்வையிட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை உடனடியாக அழைத்து கடுமையாக கண்டித்தார். அப்போது அமைச்சர், “பொதுமக்களின் நலனைப் பற்றி அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகளுக்கு இடமில்லை. இதற்கு காரணமான அதிகாரிகளை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு மாற்றி அனுப்புவேன்” என்று எச்சரித்தார். மேலும், ''உடனடியாக நீர் வடிகால் பிரச்சனையை சரி செய்து, சுகாதார நிலையம் அருகே சுத்தமான சூழலை உருவாக்க வேண்டும்'' என்றும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

அதற்கு அதிகாரிகள் பொன்னை பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைப்பை சரி செய்வதற்கும், சுகாதார நிலையம் சுற்றுப்புறம் சுத்தமாக பராமரிக்கவும் விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்தனர். அமைச்சர் துரைமுருகனின் இந்த திடீர் ஆய்வு, பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இது குறித்து பொன்னை பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கூறுகையில், ''பல மாதங்களாக நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை சொல்லிக் கொண்டு இருந்தோம். மழை பெய்தாலே சுகாதார நிலையம் உள்ளே கழிவுநீர் கலந்து வரும் நிலை. இதனால் நோயாளிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் பெரும் சிரமம். இன்று அமைச்சர் துரைமுருகன் நேரில் வந்து பார்த்து அதிகாரிகளை கடுமையாக கண்டித்தது எங்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

இனியாவது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். பொதுமக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு இப்படி பதில் சொல்கிற அமைச்சர் இருப்பது மகிழ்ச்சி தருகிறது” என்று தெரிவித்தனர்.

