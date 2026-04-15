தொகுதி மறுவரையறையால் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் குரல் பலவீனமடையும்- தயாநிதி மாறன் எம்.பி. பேட்டி
தொகுதி மறுவரையறைச் செய்யப்பட்டால் தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39-ல் இருந்து 51 ஆக மட்டுமே உயரும் என்று தயாநிதி மாறன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 15, 2026 at 6:14 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறையால் நிதிப்பகிர்வு குறையும் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் குரல் பலவீனமடையும் என்று தயாநிதி மாறன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத் திருத்த மசோதா தாக்கலுக்காக நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வு நாளை (ஏப்ரல் 16) தொடங்கி 18-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பாஜகவின் மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அவை அலுவல்களில் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத் திருத்த மசோதாவுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, திமுக எம்.பி.க்கள் பங்கேற்ற அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம், அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (ஏப்ரல் 15) காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு திமுக தலைமை கழகம் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "Delimitation என்ற பெயரில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்து நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் குரலை ஒடுக்கிடும் வகையில் ஒன்றிய பாஜக அரசுக் கொண்டு வரவுள்ள கருப்புச் சட்டத்துக்கு எதிராக நாளை (ஏப்ரல் 16) தமிழ்நாட்டின் அனைத்து வீடுகளிலும் பொது இடங்களிலும் கருப்புக் கொடி ஏற்றுவோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போல் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், மத்திய சென்னை எம்.பி.யுமான தயாநிதி மாறன், "தொகுதி மறுவரையறைச் செய்யப்பட்டால் வட மாநிலங்களில் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை பெருமளவு உயரும். தென் மாநிலங்களில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மிகக் குறைந்த அளவே உயரும். உத்தரப்பிரதேசத்தில் மக்களவைத் தொகுதிகள் 80-லிருந்து 140 ஆகவும், பீகாரில் 40- லிருந்து 73 ஆகவும் உயர வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 39 தொகுதிகள் வெறும் 51 என மட்டுமே உயரும்.
மக்கள்தொகையைக் கட்டுப்படுத்திய தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களுக்கு இது தண்டனை வழங்குவது போல் உள்ளது. இதனால் நிதிப்பகிர்வு குறையும் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் குரல் பலவீனமடையும். தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு தான் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு அமலுக்கு வரும் என்பதால் இது உடனடியாகப் பெண்களுக்குப் பயன் தராது. இதுவொரு திசைதிருப்பும் நடவடிக்கை. மேலும் இந்த நடவடிக்கையைக் கண்டித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பின் பேரில் நாளை நாடாளுமன்றத்தில் திமுக உறுப்பினர்கள் கருப்புச் சட்டை அணிந்து எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பார்கள். தமிழ்நாடு மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கருப்புக் கொடியேற்ற வேண்டும்.
பல்லை பிடுங்கி ஓரம் கட்டப்பட்ட அண்ணாமலை தானும் ஏதோ பேச வேண்டுமென்றுக் கருத்தைக் கூறுகிறார். தமிழ்நாட்டின் மீது அக்கறை இருந்தால் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். நமது உரிமையை பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமித்ஷா ஆகியோர் பறிக்கின்றனர். எனவே நாளை நமது வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றவேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.