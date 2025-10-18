ETV Bharat / state

தனியார் பேருந்தில் கட்டண உயர்வு? ஒரே வரியில் முடித்த அமைச்சர் சிவசங்கர்!

தீபாவளியை முன்னிட்டு இதுவரை 3 லட்சத்து 56 ஆயிரம் பேர் அரசு பேருந்து மூலம் சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர்
போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 18, 2025 at 4:48 PM IST

அரியலூர்: அரசு பேருந்தில் என்ன கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறதோ அதே கட்டணம் தனியார் பேருந்துகளுக்கும் பொருந்தும் என போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறையிலிருந்து சென்னை மாதவரத்திற்கு குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பேருந்து சேவையினை தமிழ்நாடு போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் தீபாவளி சிறப்பு பேருந்து சேவை குறித்து கேட்டதற்கு, “கடந்த இரண்டு நாட்களில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்திருந்த அனைத்து பயணிகளும் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் அரசு பேருந்துகள் மூலம் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர். முதல் நாள் 1 லட்சத்து 28 ஆயிரம் பேரும், இரண்டாவது நாள் 2 லட்சத்து 28 ஆயிரம் பேரும் என இதுவரை 3 லட்சத்து 56 ஆயிரம் பேர் அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் வந்திருந்தது. அதனால், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களை அழைத்து அறிவுரை வழங்கி அதனை சரி செய்துள்ளோம். தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளை நாடுபவர்கள் கூட தற்போது அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கின்றனர்.

தீபாவளிக்கு பலர் சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறோம். பெரும்பாலானோர் அரசு பேருந்தை நம்பி இருப்பதை அறிந்து, அவர்களின் வசதிக்காக மிகுந்த கவனத்துடன் அனைத்து சிறப்பு பேருந்து சேவையையும் திட்டமிட்டோம். எந்தவித பிரச்சனையும் இன்றி மக்கள் பயணம் செய்கின்றனர். முன்பதிவு செய்த பயணிகள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே வந்து, பொறுமையுடன் கிளம்பாக்கத்தில் இருந்து தங்கள் பயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர். தனியார் பேருந்துகளை ஒப்பந்தத்தில் எடுத்து பயணிகளுக்கு சேவையாற்றி வருகிறோம். அரசு பேருந்தில் என்ன கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறதோ அதே கட்டணம் தனியார் பேருந்துகளுக்கும் பொருந்தும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, வடகிழக்கு பருவ மழை போக்குவரத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? மேலும் மின்சார விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “மிக கனமழை பெய்தாலும் அதனை போர்க்கால அடிப்படையில் எதிர்கொள்ள அரசு தயார் நிலையில் உள்ளது. போக்குவரத்துக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லை. போதிய மின் கம்பங்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் எப்போதும் பணியில் இருப்பார்கள். அனைத்து கட்ட நடவடிக்கையும் எடுத்து வருகிறோம்” என்றார்.

அரியலூர்
அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கர்
