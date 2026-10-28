ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் மாற்றம் - புதிய பதிவாளராக கண்மணி நியமனம்
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளின் இணைவு ஆய்வுகளில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கடந்த அக்.1 அன்று அரசிடம் விரிவான புகார் அளித்திருந்தது.
Published : October 28, 2026 at 5:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் ராஜசேகரன் மாற்றப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக கண்மணி பொறுப்புப் பதிவாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்று வருவதாக தொடர்ந்து புகார் தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளின் இணைவு ஆய்வுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக அறப்போர் இயக்கம் கடந்த அக்.1 அன்று அரசிடம் விரிவான புகார் அளித்திருந்தது.
அதில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ததில், 2023–24 மற்றும் 2024–25 கல்வியாண்டுகளில் நடைபெற்ற இணைவு ஆய்வுகளில் பல்வேறு முரண்பட்ட தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
குறிப்பாக, ஒரே நாளில் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள பல கல்லூரிகளில் நேரில் ஆய்வு செய்ததாகப் பதிவுகள் இருப்பது, சில பேராசிரியர்கள் வெவ்வேறு கல்லூரிகளில் ஒரே நேரத்தில் முதல்வர்களாக பதிவாகியிருப்பது உள்ளிட்ட விவரங்களைச் சுட்டிக்காட்டி, விரிவான விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரியிருந்தது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் அரசு தரப்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த அக்.26ஆம் தேதியிட்ட தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, இப்பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளராக இருந்த ராஜசேகரன் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, பேராசிரியர் கண்மணி பொறுப்புப் பதிவாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அறப்போர் இயக்கம் வலியுறுத்தல்
அரசின் இந்த நடவடிக்கை குறித்து அறப்போர் இயக்கம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், 'இந்த விவகாரத்தில் புகார் முழுவதுமாக, வெளிப்படையாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் எனவும், இணைவு ஆய்வு மோசடி, போலியான பேராசிரியர்கள் தரவை வழங்கிய கல்லூரி நிர்வாகம், போலியான பேராசிரியர்கள் தரவை அங்கீகரித்த குழு ஆகியோர் மீது சட்டரீதியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறப்போர் இயக்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
மேலும், இணைவு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களின் புகைப்படம் அடங்கிய முழு விவரங்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும், ஒழுங்கற்ற வகுப்புகள் (Irregular Classes) முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படவேண்டும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறுவது போல, இணைவு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளின் பேராசிரியர்களுக்கு, மாதாந்திர இணையவழி ஆதார் - பயோமெட்ரிக் வருகை நடத்தப்பட வேண்டும், சிண்டிகேட் சந்திப்பின் தீர்மானங்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும் உள்ளிட்டவையும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர்களை உருவாக்கும் கல்வி நிறுவனங்களின் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வது பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அரசின் கடமை' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.