TET தேர்வின் தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை 50% ஆக குறைக்க வேண்டும் - ஆசிரியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை!
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான தற்போதைய 55 சதவீதம் (150 மதிப்பெண்களுக்கு 82 மதிப்பெண்) அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களுக்கு நடைமுறை சவால்களை உருவாக்குகிறது என ஆசிரியர் சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 20, 2025 at 4:33 PM IST
கரூர்/சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்படும் தகுதித் தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை 50 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் என ஆசிரியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் பேட்ரிக் ரெய்மாண்ட் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், ''தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2025, தாள்-1 மற்றும் தாள் 2 ஆகியவை 15.11.2025 மற்றும் 16.11.2025 அன்று மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்றன. இரு தேர்வுகளிலும் 3.75 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தேர்வர்கள் பங்கேற்றனர். உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, தகுதித் தேர்ச்சி பெறுதல் அவசியமான பணியில் உள்ள ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இத்தேர்வில் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பல வருடங்களாகப் பள்ளிக் கல்வி பணியில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியர்கள், தங்கள் பணியை தொடரவும், பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய மேம்பாட்டை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டிய கட்டாய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான தற்போதைய 55 சதவீதம் (150 மதிப்பெண்களுக்கு 82 மதிப்பெண் ) அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களுக்கு நடைமுறை சவால்களை உருவாக்குகிறது. இவர்களின் பணிச்சுமை, வயது சார்ந்த காரணிகள், பாடசாலைச் செயல்பாடுகளின் தொடர்ச்சி மற்றும் தேர்வு முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து பார்க்கும்போது, தகுதி சதவீதத்தை மறுபரிசீலனை செய்வது இன்றியமையாததாக தெரிகிறது.
இந்தியாயவில் உள்ள பல மாநிலங்களில், தகுதி சதவீதம் ஏற்கனவே 50 சதவீதம் அல்லது அதற்கு குறைவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவிப்புக்கு பிறகு தகுதி பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திரா, தெலுங்கானா, பீகார், உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 50 சதவீதம், ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 40 சதவீதம், பீகார், உத்தரப் பிரதேசத்தில் 45 சதவீதம், ஹரியானா 50 சதவீதம், ஒடிசா அனைத்து பிரிவினருக்கும் 50 சதவீதம் ஆகும். மேற்கண்ட மாநிலங்களில் கல்வித் தரம், நியமனம், நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை அனைத்து பிரிவினருக்கும் குறைத்திட வேண்டும். 2025 TET தாள்-1 மற்றும் தாள்-2 தேர்வுகளுக்கான தகுதி குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்களை தற்போதைய 55 சதவீதத்தில் இருந்து 50 சதவீதமாக மாற்றி, அதற்கான உத்தரவை வெளியிட வேண்டும்.
தற்போது தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர் நியமனத்திற்கு என்று தனித் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு மற்றும் நியமனத் தேர்வு ஆகிய இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே பணி வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே தகுதி தேர்வு என்பது ஏற்கனவே முறையான தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை சோதிக்கும் ஒரு தேர்வு என்பதால் அதனுடைய தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை குறைப்பதால் கல்வித் தரம் பாதிக்கப்படாது.'' என தெரிவித்துள்ளார்.
உயர் நிலை மேல்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
அதே போல, ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதி தேர்வு மதிப்பெண்களை அனைத்து இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கும் ஒரே மதிப்பெண்ணாக நிர்ணயிக்க வேண்டுமென பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு தமிழ்நாடு உயர்நிலை, மேல்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அந்த சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஆ.மழைக்கொழுந்தன் பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், ''தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தப்படவுள்ள ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை, 150-க்கு 82 தேர்ச்சி என்பதை 75 ஆக குறைத்து நிர்ணயித்தும், ஒவ்வொரு இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கும் வெவ்வேறு மதிப்பெண்கள் என்பதை மாற்றி அனைத்து இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கும் ஒரே தேர்ச்சி மதிப்பெண் என்பதை நிர்ணயித்தும் ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதி தேர்வு அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.