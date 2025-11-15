கோவையில் 15 மையங்களில் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு!
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை முன்னிட்டு தேர்வு மையங்களுக்கான பாதுகாப்பு வசதி, போக்குவரத்து வசதி, அவசர மருத்துவ வசதி போன்ற அனைத்தும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 15, 2025 at 7:56 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்படும் தகுதி தேர்வு (டெட்) இன்றும், நாளையும் நடைபெறவுள்ளது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான அறிவிப்பை கடந்த ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அந்த வகையில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (டெட்) நடைபெறுகிறது. இதற்கு ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கு 15 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தேர்வுகளை நவம்பர் 1 மற்றும் 2 ஆம் தேதி நடைபெறும் என முதலில் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், கல்லறை திருநாள் காரணமாக நவம்பர் 15 மற்றும் 16 ஆம் தேதிக்கு இந்த தேர்வுகள் மாற்றப்பட்டது.
இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு தாள் 1 இன்றும், பி.எட் முடித்தவர்களுக்கு தாள் 2 நாளையும் நடைபெறுகின்றது. இந்நிலையில், கோவை மாவட்டத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்த 3,890 பேர் இன்றும், பி.எட் பட்டம் பெற்ற 12,370 பேருக்கு நாளையும் தேர்வுகள் நடைபெறுகிறது. மேலும், தேர்வு எழுதுபவர்கள் காலை 9.30 மணிக்குள் தேர்வு அறையில் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை இந்த தேர்வு நடைபெற உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய காட்டு யானை! பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!
இத்தேர்வு மையங்களில் பள்ளிக்கல்வித்துறை மூலம் 4 வினாத்தாள் கட்டுக்காப்பாளர்கள், 15 வழித்தட அலுவலர்கள், 60 முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், 60 துறை அலுவலர்கள், 970 அறை கண்காணிப்பாளர்கள், 51 சொல்வதை எழுதுபவர்கள் மற்றும் 120 நிலையான படை அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தேர்வினை முன்னிட்டு தேர்வு மையங்களுக்கான பாதுகாப்பு வசதி, போக்குவரத்து வசதி, அவசர மருத்துவ வசதி போன்ற அனைத்தும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த தேர்வு இரண்டு வருடத்திற்கு பிறகு தற்போது நடத்தப்படுவதால் ஆசிரியர்கள் ஆர்வத்துடன் இந்த தகுதி தேர்வு எழுதி வருகின்றனர். கோவையில் 15 தேர்வு மையங்களில் ஒரு தேர்வு மையமான டவுன்ஹால் மைக்கேல் பள்ளியில் ஒன்பது மணிக்கு வந்த ஆசிரியர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் தேர்வு எழுதினர். இதனிடையே, தேர்வு நடைபெறும் பள்ளி வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.