'நீட் தேர்வு வேண்டாம் தான்... ஆனாலும் விடமாட்டோம்'| தமிழ்நாடு மாணவர்களின் தொடரும் சாதனை
மத்திய அரசு திணிக்கும் அந்த தேர்வின் களம் எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும், அறிவாற்றலாலும் உழைப்பாலும் எதற்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை தமிழ்நாடு மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிரூபித்து கொண்டே வருகிறார்கள்.
Published : July 17, 2026 at 5:21 PM IST
By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்
"கல்விச் சீர்திருத்தம் என்பது மாணவர்களின் கனவுகளை நனவாக்கவும், அவர்களுக்கு சம வாய்ப்புகளை வழங்கவுமே உருவாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், தற்போதைய நீட் தேர்வு முறையானது எளிய மாணவர்களுக்கு உதவாமல், அவர்கள் உயர்கல்வி மற்றும் மருத்துவப் படிப்புகளை அணுக முடியாதபடி புதிய தடைகளையும், சமூக சமத்துவமின்மையையும் உருவாக்குகிறது" என்று ஜூன் 22-ந் தேதி ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு பதில் அளிக்கும் போது சட்டப் பேரவையில் பேசினார் முதலமைச்சர் விஜய்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மருத்துவக் கல்வி என்பது வெறும் படிப்பு மட்டுமல்ல. அது ஒரு சமூகநீதி சார்ந்த உரிமையாக கருதப்படுகிறது. 2017-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, பிளஸ் டூ பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மட்டுமே மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை நடைபெற்றது. இதனால், எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும், ஒடுக்கப்பட்ட சமூகக் குழந்தைகளும், பெரும் கட்டணம் செலுத்திப் படிக்க முடியாத ஏழைப் பிள்ளைகளும் பெருமளவில் மருத்துவராகும் வாய்ப்பைப் பெற்று வந்தனர்.
ஆனால், நீட் தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிறகு, பல லட்ச ரூபாய் செலவு செய்து தனியார் பயிற்சி மையங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கே மருத்துவ இடங்கள் அதிகம் கிடைக்கும் சூழல் உருவானது. இது சமூக சமத்துவத்தை சீர்குலைக்கிறது என்பதால், 'நீட் என்பது ஏழை மாணவர்களுக்கு எதிரானது' என்ற ஒட்டுமொத்த எதிர்ப்பு மனநிலை தமிழ்நாட்டில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது.
இதனால் தான், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும், சமூக அமைப்புகளும் இணைந்து நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றன. அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைக் கூட்டத்திலும், நீட் எதிர்ப்பு குரல் ஒலித்தது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு பதில் அளித்து ஜூன் 22-ந் தேதி பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நீட் எதிர்ப்புக்கு எதிரான தமிழ்நாட்டின் குரலை மீண்டும் பதிவு செய்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், 'நீட் தேர்வு என்பது மருத்துவக் கனவில் வாழும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்களின் நலன்களுக்கு முற்றிலும் எதிராக உள்ளது. இந்த தேர்வு முறை தொடர்வது நமது மாநில மாணவச் செல்வங்களுக்கு இழைக்கப்படும் மிகப்பெரிய அநீதி' என்று சட்டப் பேரவையில் தெரிவித்தார்.
அனிதா முதல் அனு கீர்த்தனா வரை
நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டிற்கு தந்த ஆறாத பெரும் வடுக்கள், நம் வீட்டுப் பிள்ளைகளின் உயிர்கள். பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் 1200-க்கு 1176 மதிப்பெண்கள் பெற்று, கட்-ஆஃப் முறையில் மருத்துவ இடம் கிடைத்திருக்க வேண்டிய அரியலூரை அடுத்த குழுமூர் என்ற சிறிய கிராமத்தை சேர்ந்த அனிதா, நீட் தேர்வால் தனது கனவு சிதைந்ததால் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். 2017-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1-ந் தேதி அவர் எடுத்த விபரீத முடிவு, தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல நாட்டையே உலுக்கியது. பின் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் முகமாக அனிதா மாறினார்.
அனிதாவை தொடர்ந்து சுபஸ்ரீ, கனிமொழி, தனுஷ், ஜோதி ஸ்ரீ துர்கா என பல மாணவர்கள் தேர்வு பயத்தாலும், குறைவான மதிப்பெண் அச்சத்தாலும் தங்களின் இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்டனர்.
இந்த ஆண்டும் நீட் தேர்வு பயத்தாலும், தேர்வு ரத்து மற்றும் மறுதேர்வு போன்ற கடுமையான மன உளைச்சலாலும் தமிழ்நாட்டில் கொடூரமான மரணங்கள் நிகழ்ந்தன.
கோவையைச் சேர்ந்த 19 வயது மாணவி அனு கீர்த்தனா வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மறுதேர்வு எழுத வேண்டிய கட்டாயத்தால் ஏற்பட்ட அதீத மன அழுத்தத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். இதே போல் சேலத்தை சேர்ந்த எஸ். கோபிகா தனியார் பயிற்சி மையத்திற்கு செல்ல வசதியின்றி, வீட்டில் படித்தே மூன்று முறை தேர்வு எழுதியும் மருத்துவ இடம் கிடைக்காதோ என்ற அச்சத்தில் விபரீத முடிவு எடுத்தார்.
தருமபுரியை சேர்ந்த ஆர். ரோஷிணி, கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த சி. வெற்றி ஆனந்தன் ஆகியோரும் தொடர் மன அழுத்தத்தால் தேர்வு முடிவுகள் வருவதற்கு முன்பே தங்கள் வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினர்.
நீட் தேர்வு 'மகா' குளறுபடிகள்
2026-ஆம் ஆண்டு நீட் தேர்வு என்பது வரலாற்றில் என்றும் இல்லாத அளவு மிகப் பெரிய முறைகேடுகளையும், சர்ச்சைகளையும் சந்தித்தது. மே 3 அன்று நடைபெற்ற தேர்வின் வினாத்தாள்கள், தேர்வு நடப்பதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே (ஏப்ரல் 23) கசிந்து, டெலிகிராம் மற்றும் ரகசியக் குழுக்கள் மூலம் 10 முதல் 25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா (லாதூர்) போன்ற பகுதிகளில், தேசியத் தேர்வு முகமையின் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களே இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதை சிபிஐ அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர்.
முறைகேடுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதால் மே 12 அன்று நடத்தப்பட்ட தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, ஜூன் 21 அன்று நாடு முழுவதும் மீண்டும் நீட் மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த குழப்பங்களால் ஒட்டுமொத்த இந்திய மாணவர்களும் எல்லையற்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர்.
இது தொடர்பாக சென்னை ஆவடியை சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் கூறுகையில், 'கடந்த முறை வினாத்தாள் கசிந்துவிட்டதால், இந்த முறை அதனை மிக கடினமாக அமைத்து விடுவார்களோ என்ற பயம் உலுக்குகிறது. இந்த தேவையில்லாத கவலை மற்றும் அதீத மன அழுத்தத்தால் சில வாரங்களாக நிம்மதியாக தூங்கக் கூட முடியவில்லை' என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், மறுதேர்வு எழுத சென்ற பலரின் பயம், முதல் முறை எழுதிய தேர்வில் கிடைக்கவிருந்த நல்ல மதிப்பெண்கள், இரண்டாவது முறை எழுதும் போது கிடைக்குமா? என்பது தான். 'மே 3 அன்று நடைபெற்ற நீட் தேர்வை நான் மிக நன்றாக எழுதியிருந்தேன். மருத்துவ இடம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது. ஆனால், திடீரென மீண்டும் படிக்க சொன்னதால் ஏற்பட்ட பதற்றத்தால் முன்பு படித்தது கூட மறந்துவிட்டது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது' என்று பெரும்பாலான மாணவர்கள் ஆதங்கப்பட்டனர்.
வெளியான முடிவு - சாதித்த தமிழ்நாடு மாணவர்கள்
இந்த நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை இந்த ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு முடிவுகளை நேற்றிரவு (ஜூலை 16) வெளியிட்டது. நாடு முழுவதும் சுமார் 20 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதியதில், 11.21 லட்சம் மாணவர்கள் தகுதி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. சராசரி தேசிய தேர்ச்சி விகிதம் 56.05 சதவீதம்.
இதில் முதலிடத்தை ராஜஸ்தான் மாநிலம் பிடித்துள்ளது. இங்கு தேர்வு எழுதிய 1,92,023 பேரில் 1,33,140 பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். அதாவது 69.3 சதவீதத்துடன் இந்த மாநிலம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
2-வது இடத்தை டெல்லி பிடித்துள்ளது. இங்கு 72 ஆயிரம் பேர் தேர்வு எழுதியதில் 49 ஆயிரம் பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். தகுதி பெற்றோர் சதவீதம் 68.
இதில் 5-வது இடத்தை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் தேர்வு எழுதியவர்கள் 1,08,601. இதில் தகுதி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 61,306. தகுதி பெற்றவர்களின் சதவீதம் 56.42.
தகுதி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்று பார்த்தால், உத்தரப்பிரதேசம் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. சதவீதம் என்று பார்த்தால் ராஜஸ்தான் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாடு தேர்ச்சி விகிதத்தை தேசிய சராசரிக்கு இணையாக நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
வரிசை
எண்
|மாநிலம்
|விண்ணப்பித்தவர்கள்
தேர்வு
எழுதியவர்கள்
தகுதி
பெற்றவர்கள்
|சதவீதம்
|1
|ராஜஸ்தான்
|1,96,134
|1,92,023
|1,33,140
|69.33
|2
|டெல்லி
|74,862
|72,014
|49,010
|68.05
|3
|ஹரியானா
|53,912
|51,504
|33,203
|64.46
|4
|கேரளா
|1,36,220
|1,29,012
|77,506
|60.07
|5
|தமிழ்நாடு
|1,14,354
|1,08,601
|61,306
|56.45
|6
|கர்நாடகா
|1,22,130
|1,17,564
|65,901
|56.05
|7
|மகாராஷ்டிரா
|2,11,403
|2,01,100
|1,07,304
|53.35
|8
|பீகார்
|1,28,416
|1,21,012
|64,204
|53.05
|9
|உத்தரப் பிரதேசம்
|3,43,212
|3,28,847
|1,70,770
|51.93
|10
|மேற்கு வங்கம்
|1,04,115
|98,004
|49,502
|50.51
|தேசிய அளவு
|21,10,354
|20,00,211
|11,21,118
|56.05
தமிழ்நாடு - நீட் தொடக்கம் முதல் இன்று வரை
தமிழ்நாடு மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் தங்களின் தகுதி சதவீதத்தை தொடர்ந்து படிப்படியாக உயர்த்திக் கொண்டே வருகின்றனர். 2017-ல் முதல் நீட் தேர்வை 83,859 பேர் எழுதியதில் 32,570 பேர் தகுதி பெற்றனர். இது 38.84 சதவீதம் ஆகும். அடுத்த ஆண்டு 48.57 சதவீதம் பேரும், 2021-ல் 57.44 சதவீதம் பேரும், 2023-ல் 54.45 சதவீதம் பேரும், 2024-ல் 56.35 சதவீதத்தினரும், இந்த ஆண்டு 56.45 சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் இடங்கள்
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான புதிய அறிவிப்பின்படி, இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவக் கல்வி இடங்களைக் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு தமிழகத்திற்கு கூடுதலாக 950 புதிய எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மொத்த மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 78. இதில் அரசு, தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் அடங்கும். மொத்த எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் 13,999.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 5,199 இடங்கள் உள்ளன. இதில் 15 சதவீத இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு சென்று விடும். சுயநிதி மற்றும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழங்களில் 8,800 இடங்கள் உள்ளன.
இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் உள்ள 3 முன்னணி தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் "நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழக" அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளன. இதன் காரணமாக, மாநில அரசுக்கு கிடைத்து வந்த 461 அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களை தமிழகம் இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களாக மாறுவதால், அவர்கள் மாநில அரசின் 69% இடஒதுக்கீட்டையோ அல்லது அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% உள் ஒதுக்கீட்டையோ பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. அத்துடன் ஆண்டுக் கட்டணமும் பல மடங்கு உயரும். இதனை எதிர்த்துத் தமிழக சுகாதாரத் துறை நீதிமன்றத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
ஆனாலும் விடமாட்டோம் - அசத்திய தமிழ்நாடு மாணவர்கள்
பல்வேறு தடைகள், குளறுபடிகள், மன அழுத்தங்கள் போன்றவற்றுக்கு மத்தியிலும், தமிழக மாணவர்கள் தங்களின் அசாத்திய திறமையை இந்த ஆண்டும் நீட் தேர்வில் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர்.
2026 நீட் தேர்வு முடிவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வெங்கடபதி வேலாயுதம் என்ற மாணவர் 99.99915 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் அகில இந்திய அளவில் 12-வது ரேங்க் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இவரை தவிர ஜெய் கிருஷ்ணா, ஸ்ரீனிகா, சம்விதா, நவிதானா, நிகில் சிவானந்தன், ரோஹித் மேத்யூ உள்ளிட்ட 12-க்கும் மேற்பட்ட தமிழக மாணவர்கள் 720-க்கு 690-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெற்று தேசிய அளவில் சாதனை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
தேசிய தேர்வு முகமையின் அறிவிப்பின்படி, நாடு முழுவதும் 705 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்று முதன்மை பட்டியலிலுள்ள முதல் 17 இடங்களில், பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற வட மாநிலங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு மத்தியில், தென்னிந்தியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களின் மாணவர்கள் மட்டுமே தங்களின் பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் நிலை
தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் சாதனை படைத்தாலும், அதில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிக சொற்பமாகவே இருப்பதாக கல்வியாளர்கள் வேதனையுடன் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்று நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை சராசரியாக 12,000-க்குள்ளேயே இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும், 5-ல் ஒருவர் மட்டுமே முதன்முறையாக நீட் தேர்வை எழுவதாகவும், மற்றவர்கள் அனைவரும் திரும்ப திரும்ப எழுதுபவர்கள் என்றும், இவர்கள் தனியார் பயிற்சி மையங்களில் பல லட்ச ரூபாயை கட்டணமாக கட்டி நன்கு பயிற்சி எடுத்தவர்கள் என்றும் கல்வியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால், நீட் தேர்வில் தமிழ்நாடு மாணவர்களின் தேர்ச்சி சதவீதம் நன்றாக இருந்தாலும், அதில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் சதவீதம் என்பது மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது.
இது தொடர்பாக மூத்த கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபுவிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், "அரசுப் பள்ளஇ மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றால், நம்மிடம் இருக்கும் சிறப்பான பாடத்திட்டத்தை நடத்துவதற்கு நிரந்தர பணியிடத்தில் பாடவாரியாக தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும்.
அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் முழுமையாக செயல்படும் ஆய்வகங்கள் இருக்க வேண்டும். அங்கு ஆய்வக ஆசிரியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களை நிரந்தரமாக நியமிக்க வேண்டும்.
இதுமட்டுமல்லாமல், மாணவர்களின் பகுப்பாய்வு திறனை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக அவர்கள் படிக்கும் பாடம் தொடர்பான இடங்களுக்கு நேரில் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். உதாரணமாக தாவரவியல் படிக்கும் மாணவர்களை பூங்காக்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். வேதியியல் படிக்கும் மாணவர்களை ஆய்வகங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களை நேரில் பார்க்க வைத்து அதனை கட்டுரையாக எழுதித் தரச் சொல்ல வேண்டும். அப்போது தான் அவர்களின் பகுப்பாய்வு திறன் மேம்படும்" என்றார்.
நீட் தேர்வு முடிவு தொடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் தமிழ்நாடு மாணவர்களின் அசாத்திய உழைப்பை காட்டினாலும், ஏழை, எளிய மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மருத்துவக் கனவுக்கான போராட்டக் களம் இன்னமும் உயிர்ப்புடனே உள்ளது. "நீட் தேர்வு வேண்டாம்" என்ற தமிழ்நாட்டின் கொள்கைரீதியான போராட்டம் நீதிமன்றங்களிலும், நாடாளுமன்றத்திலும் ஒருபுறம் தொடர்ந்து ஒலித்து கொண்டு தான் இருக்கும்.
ஆனால், மத்திய அரசு திணிக்கும் அந்த தேர்வின் களம் எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும், எங்களுடைய அறிவாற்றலாலும் உழைப்பாலும் நாங்கள் எதற்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை தமிழ்நாடு மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிரூபித்து கொண்டே தான் வருகிறார்கள்.
நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் இறுதி முடிவு கிடைக்கும் வரை மாணவச் செல்வங்கள் யாரும் தேர்வை எண்ணி அஞ்ச வேண்டாம். உயிரை மாய்க்கும் எண்ணங்களை விடுத்து, துணிச்சலோடு களம் காண வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் தற்போதைய வேண்டுகோள் ஆகும்.
’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையை பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.