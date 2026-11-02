முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மாநில வனவிலங்கு வாரியம் மறுசீரமைப்பு
வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கைப் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு சாரா அமைப்புகளின் சார்பில் மூவர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 4:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில வன விலங்கு வாரியத்தை (State Board for Wildlife) முழுமையாக மறுசீரமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையில், "வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972-ன் பிரிவு 6(1) ன் கீழ், 2026 அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி G.O.(D) No.198 என்ற அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, முதலமைச்சர் தலைமையில் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாரியத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள், பழங்குடியினப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மாநில வனவிலங்கு வாரியத்தின் தலைவராக முதலமைச்சரும், துணைத் தலைவராக வனத்துறை அமைச்சரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாரியத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக டாக்டர் எம். சுதாகர் (காட்பாடி), எஸ். கார்த்திகேயன் (மதுரை கிழக்கு), எம்.ஆர். பல்லவி (திரு.வி.க. நகர்) ஆகிய மூவர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கைப் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு சாரா அமைப்புகளின் சார்பில் மூவர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, நொய்டாவைச் சேர்ந்த இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளையின் (Wildlife Trust of India) ஜோஸ் லூயிஸ், மைசூரைச் சேர்ந்த இயற்கைப் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையின் (Nature Conservation Foundation) மூத்த விஞ்ஞானி டாக்டர் டி.ஆர். சங்கர ராமன், தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த ஓம்கார் அறக்கட்டளையின் (OMCAR Foundation) டாக்டர் பாலாஜி வேதராஜன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
வனவிலங்கு பாதுகாப்பு, உயிரியல், சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்களும் வாரியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதன்படி, வண்டலூரில் உள்ள மேம்பட்ட வனவிலங்கு பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் (Advanced Institute for Wildlife Conservation) இயக்குநர், அசோகா சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநர் அனிதா அர்ஜுன்தாஸ், சென்னை கடல்சார் ஆமை பாதுகாப்பு வலையமைப்பின் நிர்வாக அறங்காவலர் வி. அருண் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சேர்ந்த உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், சர்வதேச இயற்கைப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் (IUCN) இந்திய நாட்டுப் பிரதிநிதி டாக்டர் யஷ் வீர் பட்நாகர், பம்பாய் இயற்கை வரலாற்றுச் சங்கத்தின் (BNHS) இயக்குநர் டாக்டர் கிஷோர் ரிதே, சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியின் வனவிலங்கு அறிவியல் துறைத் தலைவர் டாக்டர் சி. ஸ்ரீ குமார் ஆகியோரும் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றுள்ளனர்.
வனப்பகுதிகளில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களின் பிரதிநிதிகளும் அரசுத் துறைகளைச் சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகளும் வாரியத்தின் அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இதில், தலைமைச் செயலாளர் சிறப்பு அழைப்பாளராக இடம்பெறுகிறார். சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அல்லது முதன்மைச் செயலாளர் அல்லது செயலாளர், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர், சமூக நீதித்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அல்லது முதன்மைச் செயலாளர் அல்லது செயலாளர், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இயக்குநர், மீன்வளத் துறை இயக்குநர், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தால் நியமிக்கப்படும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறை இயக்குநர், கோயம்புத்தூர் இந்திய தாவரவியல் ஆய்வகத்தின் (Botanical Survey of India) பிரதிநிதி, சென்னை இந்திய விலங்கியல் ஆய்வகத்தின் (Zoological Survey of India) பிரதிநிதி ஆகியோரும் வாரியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் மற்றும் தலைமை வனவிலங்கு காப்பாளர் வாரியத்தின் உறுப்பினர் செயலராகச் செயல்படுவார். மாநிலத்தில் வனவிலங்குகள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக அரசுக்கு இந்த வாரியம் ஆலோசனைகளை வழங்கும்.
குறிப்பாக, பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட வேண்டிய இடங்களைத் தேர்வு செய்தல், ஏற்கெனவே உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை முறையாக நிர்வகித்தல், வனவிலங்குகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட தாவர இனங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான கொள்கைகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை வாரியத்தின் முக்கியப் பணிகளாகும்.
மேலும், வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் அட்டவணைகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் வாரியம் ஆலோசனை வழங்கும். காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற மக்களின் தேவைகளையும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும். இது தவிர, மாநில அரசு பரிந்துரைக்கும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான பிற விவகாரங்களிலும் வாரியம் ஆலோசனை வழங்கும்.
அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்களைத் தவிர, வாரியத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் இரண்டு ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வாரியக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்களுக்கு விதிகளின்படி முதல் வகுப்புப் பயணப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி (TA/DA) வழங்கப்படும்" என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.