படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்தவிருந்த 90% மாணவர்களுக்கு உதவிய ‘தமிழ்ப்புதல்வன்’ திட்டம் - ஆய்வறிக்கை சொல்வது என்ன?
தமிழ்ப்புதல்வன் மட்டுமல்லாமல் திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்கைகளும் வெளியாகியுள்ளன.
Published : March 11, 2026 at 9:36 AM IST
சென்னை: கல்லூரி படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்தும் சூழலில் இருந்த மாணவர்களில் 90 சதவீதம் பேருக்கு, தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தில் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் ரூ.1,000 நிதியுதவி உதவியதாக மாநில திட்டக்குழு ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அந்த திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்கைகள் மற்றும் சிறப்பு அறிக்கைகள் மாநில திட்டக்குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. வேளாண்மை, நகர்ப்புற வளர்ச்சி, தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்பம், சமூக நலன், சுகாதாரம், கல்வி, கிராமப்புற வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை, நீர் மேலாண்மை, வன வளம் மற்றும் உயிர்ப்பன்மை, வாழ்வாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, ஆட்சி மற்றும் நிதி என்று பல்வேறு துறைகளில் இந்த அறிக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில திட்டக் குழுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கைகள் மற்றும் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த சிறப்பு அறிக்கைகளின் விவரங்கள்:
1. இல்லம் தேடி கல்வி 2.0
இத்திட்டம் அடிப்படை கற்றல் திறன்களை வலுப்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி வருகை மற்றும் மாணவர் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்தியுள்ளது. கல்வி ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை வெற்றிகரமாக சென்றடைந்துள்ளது. கூடுதல் கற்றல் தலையீடாகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதை அறிய முடிகிறது.
2. தமிழ்நாடு சாம்பியன்ஸ் அறக்கட்டளை
முன்னெடுப்பு, பயிற்சி அணுகல், செயல்திறன் முன்னேற்றம், நிதி நிலைத்தன்மை, உளவியல் முன்னேற்றம், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய செயல்பாடு மற்றும் விளையாட்டு சூழல் வலுப்படுத்தல் ஆகிய பல்வேறு பரிமாணங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பின்னணியிலிருந்து வரும் வீரர்களையும் சென்றடைந்துள்ளது. 94.1% வீரர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது
3. சுகாதார மையங்கள்
கூடுதல் வளர்ச்சித் தேவைப்படும் பகுதிகளில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் (PHCs) மற்றும் வட்டார சுகாதார நிலையங்கள் (CHCs) எந்தளவிற்கு அத்தியாவசியச் சேவைகளை வழங்கத் தயாராக உள்ளன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
4. 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டம்
இத்திட்டத்தின் மூலம் குழந்தைகளின் அன்றாடத் தேவையில் சுமார் 30% கலோரியும், புரதச்சத்தில் 47% கிடைக்கிறது. தாய்மார்கள் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தவும், முறையான மருத்துவப் பரிந்துரைகளை பின்தொடரவும், அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு காலை உணவுத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவது போன்ற கூடுதல் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களை வழங்கவும் இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: தைலாபுரம் இல்லத்தில் ராமதாஸ் - சசிகலா சந்திப்பு; அனல் பறக்கும் அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் பேச்சுவார்த்தை
5. இரண்டாம் நிலை சுகாதார மதிப்பீடு
பொதுமக்களுக்கு செலவு குறைந்த ஒரு வலுவான மருத்துவக் கட்டமைப்பாக அரசின் இரண்டாம் நிலை மருத்துவமனைகள் செயல்படுவதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
6. தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவச் சேவைகளின் நிலை
மூட்டுவலி மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நாள்பட்ட நோய்களுக்கு மக்கள் சித்த மருத்துவத்தை அதிகளவில் நாடுகின்றனர். குறைந்த செலவு மற்றும் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத காரணத்தால் இதில் நோயாளிகள் முழுமையான மனநிறைவு அடைந்துள்ளனர்.
7. தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்
பயனாளிகளில் 82 சதவீதம் பேர் ஊரகப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், கணிசமான மாணவர்கள் தினக்கூலித் தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், இத்திட்டம் சமூகத்தின் மிகவும் நலிந்த பிரிவினரைச் சென்றடைந்துள்ளதும் கண்டறியப்பட்டது. மாதம் வழங்கப்படும் 1,000 நிதியுதவி, படிப்பை இடையிலேயே நிறுத்தும் சூழலில் இருந்த மாணவர்களில் 90 சதவீதம் பேர், இந்த நிதி தங்களை தொடர்ந்து கல்லூரியில் பயில உதவியதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
8. எதிர் உயிரிகளின் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான செயல் திட்டம்
2030ஆம் ஆண்டிற்குள், எல்லா மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் மருந்துக் கண்காணிப்புத் திட்டத்தை (Stewardship program) அமல்படுத்தவும், மருத்துவர் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் மருந்து கடைகள் மூலம் நேரடியாக மருந்துகள் விற்கப்படுவதை பெருமளவு குறைப்பதும் இலக்குகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய மருந்துகளின் செயல்திறனைப் பாதுகாப்பதோடு, பொது சுகாதாரம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதே இந்த முயற்சியின் நோக்கமாகும்.
இவை தவிர, தமிழ்நாட்டில் இணையம் சார்ந்த கிக் (Gig) தொழிலாளர்களின் நிலை, செயற்கை நுண்ணறிவு, தமிழ்நாடு உயிரி பொருளாதாரத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல், தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட அளவிலான காலநிலை மாற்ற இடர் குறைப்பு மற்றும் தகவமைப்பிற்கான கட்டமைப்பு, கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களின் எல்லை பகுதிகளில் வளர்ச்சி மேலாண்மை, தமிழ்நாட்டின் புனித தோப்புக்காடுகள் மற்றும் நகர்ப்புற தமிழ்நாட்டில் உயிரியக்கக் கழிவு மேலாண்மை உள்ளிட்ட 15 ஆய்வறிக்கைகள் வெளியாகியுள்ளன.