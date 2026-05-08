வெளியானது பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள்: முதலிடம் பிடித்தது ஈரோடு மாவட்டம்

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டும் தேர்ச்சி விகிதம் சாதனை படைக்கும் என நம்புகிறோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 8, 2026 at 9:55 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதிக தேர்ச்சி விகிதத்தை பெற்று ஈரோடு மாவட்டம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 12- ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கான பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 8) காலை 9.30 மணிக்கு வெளியானது. இதில் மாணவர்கள் 93.19% பேரும், மாணவிகள் 97% பேரும் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். 489 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.

தமிழ்நாட்டிலேயே ஈரோடு மாவட்டம் 98.87% தேர்ச்சி விகிதத்துடன் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. சிவகங்கை 98.05% தேர்ச்சியுடன் இரண்டாமிடமும், 97.63% தேர்ச்சியுடன் கன்னியாகுமரி மூன்றாமிடமும் பெற்றுள்ளன.

தேர்வு முடிவுகளை tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in, results.digilocker.gov.in ஆகிய இணையதளங்களுக்கு சென்று பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியை குறிப்பிட்டு மாணவ, மாணவிகள் தங்களது தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.

அதேபோல், 78452-52525 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்வுகள் முடிவுகள் தொடர்பான சந்தேகங்கள், ஆலோசனைகளுக்கு 14417, 104, 14416 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்புக் கொள்ளலாம்.

மார்ச் 2- ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 26- ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வை தமிழ்நாடு முழுவதும் 8 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர்.

பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகளிலும் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவர்கள் பயின்ற பள்ளிகளில் சமர்ப்பித்த உறுதிமொழி படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள செல்போன் எண்ணிற்கும், தனித்தேர்வர்களுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது வழங்கிய செல்போன் எண்ணிற்கும் குறுஞ்செய்தி (SMS) வழியாக தேர்வு முடிவுகள் அனுப்பப்படும்.

வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவும் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். 78452-52525 என்ற எண்ணுக்கு "Hi" என பதிவிட்டு, பின்னர் வரும் தகவலுக்கு கீழ் துறையின் பெயர் மற்றும் தேர்வர்களின் வகுப்பினை குறிப்பிட்டால், தேர்வு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை கேட்கும். அவற்றை பதிவு செய்தால், தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும்.

இந்நிலையில், மாணவர்களுக்கு முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "தேர்வெழுதிய மாணவ செல்வங்களுக்கும், அவர்களுக்கு உந்துசக்தியாக இருந்த ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இது 'Result' தான், இதுவே ‘life' கிடையாது என்பதை மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் உணர்ந்து இந்நாளை கடக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் வழிகாட்டுதலின் படி 2025-26 கல்வியாண்டில் நாம் மேற்கொண்ட சீரிய பணிகளால் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டில் அதிக தேர்ச்சி விகிதம் பிடித்து சாதனை படைப்போம் என நம்புகிறோம். மாணவ செல்வங்கள் தங்கள் முடிவுகளை http://tnresults.nic.in மற்றும் http://dge.tn.gov.in இணையதளங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

