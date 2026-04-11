தமிழ்நாடு எல்லா விதத்திலும் முன்மாதிரி மாநிலமாக இருக்கிறது - கனிமொழி
ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒட்டக்கூடிய ஒன்றிய அரசுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும் என கனிமொழி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 11, 2026 at 9:45 PM IST
சென்னை: வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்பு என அனைத்திலும் முன்மாதிரி மாநிலமாக தமிழகம் இருப்பதாக கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
வருகின்ற 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவிலில் இன்று (ஏப்ரல் 11) திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சங்கை கணேசனை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார். பிரச்சாரத்தின்போது பேசிய அவர், "மகளிர் உரிமைத் தொகையை தந்தவர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். இந்தத் தேர்தல் முடிந்தவுடன் நமது ஆட்சி தான். அதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை. மகளிர் உதவித் தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
மகளிர்களுக்கு 8 ஆயிரம் ரூபாய் டோக்கன் வழங்கப்படும். உங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் கிரைண்டர், வாஷிங் மெஷின் போன்றவற்றை வாங்கிக் கொள்ள ஏதுவாக முதலமைச்சர் இதை வழங்குகிறார். இன்னும் ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு கூப்பன் வழங்கப்படும். புதிய மின்மோட்டார் 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்கிற வாக்குறுதியை முதலமைச்சர் தந்திருக்கிறார்.
மத்திய அரசு தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை புறக்கணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. மழை, புயல் காலங்களில் நிவாரணம் தராத மத்திய அரசுடன் பழனிசாமி கூட்டணி வைத்துக்கொண்டு எதை எதையோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பொருளாதாரத்தில் தமிழகத்தை வளர்ந்த மாநிலமாக மாற்றியவர் நம் முதலமைச்சர்.
11.12 சதவீதம் என்கிற இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு அடைந்துள்ளது. இந்தியாவில் அதிகம் தொழிற்சாலைகள் கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு. வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்க கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இப்படி அனைத்திலும் முன்மாதிரி மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தேர்தலுக்கு பிறகு கனிமொழி தனிக்கட்சி தொடங்குவார் - அண்ணாமலை
மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு பெயர் மட்டுமே பாஜக வைக்கும். ஆனால், காசு மாட்டார்கள். பிரதம மந்திரி இல்ல திட்டத்துக்கு 61 சதவிகிதம் நாம் நிதி வழங்குகிறோம். 31 சதவீதம் மட்டுமே மத்திய அரசு கொடுக்கிறது. பெயர் மட்டும் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டம். தன்னுடைய பெயர் ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒட்டக்கூடிய ஒன்றிய அரசுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள பழனிசாமிக்கு சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தொடர்ந்து இந்தியை திணித்துக் கொண்டு, உரிமையை பறிக்கக்கூடிய, தமிழ் மக்களுக்கு எந்தவித நியாயமும் செய்யாத, நம்முடைய பெருமைகளை எல்லாம் மறக்கக்கூடிய, அந்த டெல்லிக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையிலான தேர்தல்தான் இந்த தேர்தல் என முதலமைச்சர் சொல்லி இருக்கிறார். எனவே தமிழ்நாட்டுக்கும், டெல்லிக்கும் உண்டான இந்த தேர்தலில் அவர்களுக்கு சரியான படத்தை புகட்ட வேண்டும். சங்கை கணேசனுக்கு கை சின்னத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்" என கூறினார்.