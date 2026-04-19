சமூக நீதி வரைபடத்தில் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறது தமிழ்நாடு; ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் பாராட்டு
Published : April 19, 2026 at 12:06 AM IST
மேட்டுப்பாளையம்: சமூக நீதி வரைபடத்தில், தமிழ்நாடு கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறது என்று ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையத்தில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் இன்றிரவு பிரம்மாண்ட பிரச்சார பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.கஸ்டாலின் ககலந்து கொண்டு மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளர்களான மேட்டுப்பாளையம் எஸ்.எம்.டி.கவிதா கல்யாண சுந்தரம் (திமுக), குன்னூர் கே.எம்.ராஜு (திமுக), ஊட்டி ராமச்சந்திரன் (காங்கிரஸ்), கவுண்டம்பாளையம் சூரிய பிரகாஷ் (காங்கிரஸ்), கூடலூர் திராவிட மணி (திமுக), தொண்டமுத்தூர் கார்த்திகேயன் (திமுக) ஆகியோரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இதில் ஆர்ஜேடி தலைவரும், பீகார் முன்னாள் துணை முதல்வருமான தேஜஸ்வி யாதவ் கலந்து கொண்டு பிரச்சாரம் செய்தார். அவர் பேசுகையில், "திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியும் சமூக நீதி பயணமும் பாராட்டுக்குரியதாக உள்ளது. நாட்டின் சமூக நீதி வரைபடத்தில் தமிழகம் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறது. தமிழகத்தில் சமூக நீதி என்பது வெறும் கோஷமாக இல்லாமல், மக்களின் வாழ்வியலோடு கலந்த அர்ப்பணிப்பாக உள்ளது.
இதையும் படிங்க.. ஸ்டாலினை மிரட்டவோ, பணிய வைக்கவோ முடியாது; திருச்சி தேர்தல் பரப்புரையில் பாஜகவை சீண்டிய ராகுல் காந்தி
கல்வி, மருத்துவம், தொழில்மயமாதல் மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு ஆகியவற்றில் தமிழகம் முன்னிலையில் உள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இரண்டாவது பெரிய பங்களிப்பை வழங்கும் மாநிலமாகத் தமிழகம் திகழ்கிறது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சிதைக்க முயற்சிக்கிறது. நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா போன்ற விவகாரங்களில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்து வரும் உறுதியான நிலைப்பாடு பாராட்டுக்குரியது. தமிழக மக்கள் தங்களது வாக்குகளை ஒரு கொள்கையை நிலைநாட்டவும், சமூக நீதியைப் பாதுகாக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
என்னை பாட்ஷாவா மாற்றி விட்டார் பிரதமர் மோடி- முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வந்து, மாணிக்கமாக இருந்து தேர்தல் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்த என்னை பிரதமர் மோடி பாட்ஷாவாக மாற்றி விட்டார் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தில் அவர் மேலும் பேசுகையில், "நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் வந்தபோது பழங்குடியின மக்களை சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றியுள்ளேன்.
குறிப்பாக அங்கு மனிதர்கள்- விலங்குகள் மோதலை தடுக்க பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளேன். மேட்டுப்பாளையம் மேம்படுத்தப்பட்ட பேருந்து நிலையம், புதிய குடிநீர் திட்டங்கள், மனித விலங்கு மோதலை தடுக்க சோலார் மின்வேலி என பல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளேன்.
கடந்த முறை தேர்தலில் வெற்று பெற்று ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் எனது முதல் கையெழுத்து மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டத்திற்குத்தான். இது மகளிர் நலன் முன்னிலைப்படுத்தும் ஆட்சி என்பதை சூசகமாக தெரிவித்தோம். எத்தனை கோடி செலவானாலும் பரவாயில்லை மகளிர் விடியல் திட்டம், மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற திட்டங்களை தொடங்கினோம். பெண்களின் உழைப்புக்கு காட்டும் அங்கீகாரம்தான், மரியாதைதான் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். பெண்கள் வளராமல் மாநிலம் வளராது. நான் முதலமைச்சர் ஆனபோது என்னை விட என் மனைவியே அதிகம் மகிழ்ந்தார்.
இதையும் படிங்க... நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக்கொடி, பாஜகவின் காவிக்கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது; திருப்பூர் பரப்புரையில் ஸ்டாலின் பெருமிதம்
எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் பேசியபோது செந்தில் பாலாஜி, கரூரில் நிற்க பயந்து கோவைக்கு வந்துள்ளார் என பேசியுள்ளார். ஆனால் நான்தான் அவரை கரூரில் வெற்றி உறுதியாகி விட்டதால் கோவைக்கு அழைத்து வந்துள்ளேன். அதிமுகவின் எஸ்பி வேலுமணி ஊழல் துறை அமைச்சர் என அப்போதே பெயரெடுத்தவர். கோவைக்கு மெட்ரொ திட்டத்தை தடுத்தது மத்திய அரசு. ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்வதெல்லாம் துரோகம் மட்டும்தான். இது தமிழ்நாடு வெர்சஸ் என்டிஏ இடையேயான போட்டி.
தொகுதி வறையறை சட்டத்தை கருப்பு சட்டையால் நிறுத்த முடியுமா என கேட்ட பழனிசாமிக்கு, அந்த மசோதா தோல்வியடைந்தது பற்றி என்ற சொல்ல போகிறார். கோவையில் பேசிய பிரதமர் மோடி, மகளிர்இட ஓதுக்கீட்டை திமுக தடுத்து விட்டது என பேசி விட்டு, மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை சட்டத்தை 2023-லேயே நிறைவேற்றி விட்டோம் என்றும் பேசியுள்ளார்.
பிரதமர் மோடி, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வந்து வெறும் மாணிக்கமாக இருந்து தேர்தல் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த என்னை பாட்ஷாவாக மாற்றி விட்டார். இனி எங்களுக்கு எப்போதும் வெற்றி தான். எங்களுக்காக கோவைக்கு வந்து பிரச்சாரம் செய்து விட்டு சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு கோடானு கோடி நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கிறேன்" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.