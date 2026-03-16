பெண் காவலரிடம் அத்துமீறல்; சிறப்பு காவல் படை எஸ்.பி அதிரடி கைது - நடந்தது என்ன?
வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள செந்தில் குமாருக்கு உதவி செய்ததாக உதவி ஆய்வாளர் புஷ்பாகுமாரி மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து போத்தனூர் மகளிர் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : March 16, 2026 at 10:04 PM IST
கோவை: பெண் காவலரை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை கமாண்டண்ட் செந்தில்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கோவையை அடுத்த கோவைப்புதூர் பகுதியில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை நான்காவது அணி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு காவலர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற காவலர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. இந்த தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை நான்காவது அணியின் கமாண்டன்டாக (எஸ்.பி) செந்தில்குமார் என்பவர் பணியாற்றி வந்தார். இந்த பட்டாலியனில் பணிபுரியம் பெண் காவலர்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக அவர் மீது தொடர்ந்து புகார் எழுந்து வந்தது.
குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அலுவலக அறையில் வைத்து பெண் காவலர் ஒருவரை இவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவலர் விசாகா கமிட்டி மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுக்கு புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த மாதம் கமாண்டன்ட் செந்தில்குமார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான பெண் காவலர், போத்தனூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இவர் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் கமாண்டென்ட் செந்தில்குமார் மற்றும் அவருக்கு உதவியதாக உதவி ஆய்வாளர் புஷ்பாகுமாரி ஆகிய இருவர் மீதும் 10 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே, கமாண்டென்ட் செந்தில்குமாரை நேற்று இரவு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். இதைத்தொடர்ந்து நீதிபதி இல்லத்தில் ஆஜர் படுத்தப்பட்ட அவர், கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். செந்தில் குமாருக்கு உதவி செய்ததாக உதவி ஆய்வாளர் புஷ்பாகுமாரி மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து போத்தனூர் மகளிர் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பாலியல் புகாரில் காவல்துறை அதிகாரி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் கோவையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.