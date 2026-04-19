தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பறிக்க நினைத்தவர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் பாடம் புகட்ட வேண்டும் - கனிமொழி எம்.பி

தமிழ்நாட்டிற்கு வளர்ச்சி திட்டங்கள், தமிழ்மொழியை வளர்க்க, ரயில்வே திட்டங்கள், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் போன்றவற்றிற்கு ஏன் நிதி மற்றும் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என கனிமொழி கேள்வி எழுப்பினார்.

திமுக எம்.பி.கனிமொழி பரப்புரை
திமுக எம்.பி.கனிமொழி பரப்புரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 19, 2026 at 8:30 AM IST

மயிலாடுதுறை: பெண்களின் பெயரால் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பறிக்க நினைத்தவர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என எம்.பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகார் சட்டமன்றத் தொகுதி போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் எம்.எல்.ஏ. நிவேதாமுருகனை ஆதரித்து, எம்.பி.கனிமொழி திருக்கடையூர் கடைவீதியில் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், “உங்களுக்கு தந்த வாக்குறுதிகளை முதலமைச்சர் நிறைவேற்றித் தந்துள்ளார். அதேபோன்று, மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் திட்டத்தின் வழியாக வழங்கப்படும் பணம் 1,500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படும். மானியத்தோடு 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்கும் ஆட்சி திமுக தான்” எனத் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை சொல்லி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

தொடர்ந்து, “தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தோற்கடித்து நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக முதல் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. மகளிர் மசோதா என்று பொய்சொல்லி தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரான மசோதாவை கொண்டு வந்தீர்கள், எங்கள் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அதனை தோற்கடித்துள்ளார். ஏன் தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் செய்தீர்கள்? என அதிமுக, பாஜகவினரை கேள்வி கேளுங்கள். மழை வெள்ள நிவாரணம் கொடுத்தார்களா? 100 நாள் வேலை கொடுத்து, சம்பளம் கொடுத்தார்களா? என மக்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுப்பினார்.

எம்.பி.கனிமொழி பரப்புரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும், “100 நாள் வேலையை நிறுத்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறார் மோடி, அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாயை திறந்து எதுவும் சொல்லமாட்டார். நமது பிள்ளைகள் இந்தி படிக்கவில்லை என்று கூறி ரூ.3,600 கோடி நிதியை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். மகளிர் மசோதாவை நிறுத்திவிட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். 33 சதவிகிதத்தைக் கொடுத்தால் திமுக ஆதரிக்கும்.

இன்றைய பசிக்கு இருப்பதை பகிர்ந்து கொடுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். ஆனால் புதிதாக பானை வைத்து சமைத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறோம் என்று சொல்வது எங்களுக்கு வேண்டாம். தமிழ்நாட்டிற்கு வளர்ச்சி திட்டங்கள், தமிழ்மொழி வளர்க்க, ரயில்வே திட்டங்கள், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் போன்றவற்றிற்கு ஏன் நிதி மற்றும் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. பெண்களின் பெயரால் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பறிக்க நினைத்தவர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும்” என பேசினார்.

