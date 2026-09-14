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தமிழ்நாட்டில் ரூ.11,000 கோடி முதலீடு; 7,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு – லண்டனில் முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

தமிழ்நாட்டை வரும் 2036-க்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கை அடையும் நோக்கில், முதலீடுகளை ஈர்க்க தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு
சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு (@CMOTamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 7:44 PM IST

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சென்னை/லண்டன்: தமிழ்நாட்டில் ரூ.11,000 கோடி முதலீட்டில் 7,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், லண்டனில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகி உள்ளது.

தமிழகத்திற்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த 10-ஆம் தேதி லண்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டார். முதலமைச்சரான பிறகு அவர் மேற்கொள்ளும் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.

இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, இங்கிலாந்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் பந்தய மைதானத்திற்கு சென்ற அவர், நடிகரும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்ற லீ மான்ஸ் கோப்பை கார் பந்தயத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

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இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு 11,000 கோடி முதலீட்டில், 7,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் தொழில் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, முதல்வர் அலுவலக அதிகாரபூர்வ சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில், "இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில், சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் நிறுவனம், அதன் ஐரோப்பா மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கூட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, தமிழ்நாட்டில் சுமார் ரூ.11,000 கோடி முதலீட்டில் வடிவமைப்பு, பொறியியல், உற்பத்தி, கூட்டிணைப்பு மற்றும் தளவாட வசதிகள் ஆகிய துறைகளில் சுமார் 7,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கிடும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் குழுமத்தின் உலகளாவிய சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறைத் தலைவர் பாரி பெயிண்டர் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் ஜேக்கப் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டு, ஒப்பந்தத்தைப் பரிமாறிக் கொண்டனர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உலகளாவிய திறன் மையம் அமைக்க 2 ஒப்பந்தங்கள்

அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உலகளாவிய திறன் மையங்களை (Global Capability Centres - GCCs) விரிவுபடுத்துவதற்கும், நிறுவுவதற்கும் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு பதிவில், "இங்கிலாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட முன்னணி உலகளாவிய தகவல் தொடர்பு நிறுவனம் ஒன்று, தமிழ்நாட்டில் உலகளாவிய திறன் மையத்தை (GCC) அமைப்பதற்கு ஏதுவாக, தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனம், ஏர்ன்ஸ்ட் & யங் (Ernst & Young) நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளது.

சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டையும், 2,000-க்கும் மேற்பட்ட உயர் மதிப்புடைய புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும் வகையில் அமையவுள்ள இந்த மையம், சென்னையில் உள்ள மவுண்ட் - பூந்தமல்லி சாலையில் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட உலகளாவிய திறன் மைய காரிடார் பகுதியில் அமைக்கப்படவுள்ளது.

மேலும், ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த சிக்மா டெக்னாலஜி குரூப், தமிழ்நாட்டில் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ், மின்மயமாக்கல் மற்றும் தொழில்துறை டிஜிட்டல்மயமாக்கல் ஆகிய துறைகளில் 600 உயர் மதிப்பு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் சென்னையில் உள்ள தனது உலகளாவிய திறன் மையங்களை, தனது இந்திய நிறுவனமான ஸ்ரியா சொல்யூஷன்ஸ் மூலம் விரிவாக்குவதற்கு உறுதியளித்து, தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திருவள்ளூரில் ரூ.300 கோடி முதலீடு

அத்துடன், "தமிழ்நாட்டில் மின்சாதன உற்பத்தித் துறையின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ரூ.300 கோடி முதலீடு செய்து 400 புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கிடும் வகையில் ‘வில்சன் பவர் சொல்யூஷன்ஸ்’ நிறுவனத்துடன் மற்றொரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது" என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் 2036ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே அரசின் இலக்கு என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. அந்த இலக்கை அடையும் நோக்கில், உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டுக்கு ஈர்க்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில், 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவற்றின் மூலம் ரூ.1,02,514 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு, 1,21,788 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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