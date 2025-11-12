''திமுக ஆட்சி முடியும் நிலையிலும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன'' - தலைமைச்செயலக ஊழியர்கள் சங்கம்!
Published : November 12, 2025 at 4:40 PM IST
சென்னை: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்ற திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதி ஆட்சி முடியும் நிலையிலும் இன்னமும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளதாக தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் சங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் தேதிக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இதில் அரசு ஊழியர்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்து, பங்குச் சந்தை முதலீடு அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
இதனால் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் வருமான பாதுகாப்பு இல்லை என அரசு ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். எனவே பழைய பென்சன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டம், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய 3 ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் குறித்து ஆராய கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு மாநில அரசின் நிதி நிலை மற்றும் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க ஓய்வூதிய முறை குறித்த பரிந்துரைகளை 9 மாதங்களில் அரசிற்கு அளித்திட வேண்டும்.
ஆனால் அப்படி அளிக்காமல் கடந்த செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையை தமிழக அரசிற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது. விரைவில் முழுமையான அறிக்கை அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில் சென்னை தலைமைச்செயலகத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற கோரி தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் உணவு இடைவேளை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி கோஷம் எழுப்பினர்.
இதையடுத்து தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் வெங்கடேசன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''பழைய பென்சன் திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழுவினர் இடைக்கால அறிக்கை கொடுத்தார்களா என்பதே சந்தேகம் தான்.
அவர் அப்படி கொடுத்திருந்தால் யாரிடம் கொடுத்தார்கள்? புகைப்படம் வெளியிட முடியுமா? ஓய்வூதிய குழுவே கண்துடைப்பு நாடகம் தான். இந்த நிதியாண்டியிலயே பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். திமுக ஆட்சி முடியும் நிலையிலும் தேர்தல் வாக்குறுதி இன்னமும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது.
இதனை கண்டித்து வருகிற 18 ஆம் தேதி ஒரு நாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். மேலும் 1.7.2025 முதல் தர வேண்டிய அகவிலைப்படியை வழங்க வேண்டும். 4 லட்சம் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்'' என்றார்.