கனமழை எதிரொலி: சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

கனமழை எதிரொலியாக நாளை அண்ணா மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்களில் நடைபெற இருந்த தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கன மழையால் சென்னை மெரினாவில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது.
கன மழையால் சென்னை மெரினாவில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளிக் கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை, டிட்வா புயல் தாக்கம் போன்றவற்றால் தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான இடங்களில் கன முதல் மிக கன மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மழைப் பொழிவைப் பொறுத்து மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்காக அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கடந்த ஒரு வாரமாக விடுமுறையை அறிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை மாவட்டத்திற்கு அதிகன மழைக்கான ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நாளை (டிசம்பர் 3) பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

மேலும், கனமழை எதிரொலியாக நாளை அண்ணா மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்களில் நடைபெற இருந்த தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நாளைய தினத்தில் நடைபெற இருந்த தேர்வுக்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் மேற்கண்ட பல்கலைக்கழகங்கள் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

டிட்வா புயல் வலுவிழந்து வருவதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், அது வட தமிழகம்-புதுவைக்கு இடையில் 25 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் நிலை கொண்டிருப்பதாகவும், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தென்மேற்கு திசையில் மெதுவாக வட தமிழக-புதுவை கரையோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மேலும் வலுவிழக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் புதுவையில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வட தமிழகம்-புதுவை கடலோரப்பகுதிகள், தென் தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில், தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 40 முதல் 65 கி.மீ வேகத்தில் சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் எனவும், இதனால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

