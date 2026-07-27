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நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டின் வருவாய் ரூ.6.71 லட்சம் கோடியாக இருக்கும்- பாமக நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தகவல்

சென்னைக்கு பசுமை விமான நிலையம் அவசியம் தேவை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமகவின் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்
பாமகவின் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 6:03 PM IST

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சென்னை: 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் வருவாய் 6.71 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்று பாமகவின் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாமக சார்பில் இன்று (ஜூலை 27) நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பாமக தலைவர் மருத்துவர்.அன்புமணி ராமதாஸ், 2026-2027- ஆம் ஆண்டிற்கான நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

தொடர்ந்து 24- வது முறையாக பாமக சார்பில் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பாமகவின் பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் இராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா, செய்தித் தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் பாலு, பாமக எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அன்புமணி ராமதாஸ், "2026- 2027 நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டின் வருவாய் வரவுகள் ரூபாய் 6,71,891 கோடியாக இருக்கும். கனிம வளங்களை சிறப்பான முறையில் கையாளுவதன் மூலம் வரி அல்லாத வருவாயாக ரூபாய் 2,17,945 கோடி ஈட்ட முடியும். திமுக ஆட்சியில் மணல் கொள்ளையைத் தடுத்திருந்தால் ரூபாய் 40,000 கோடி வருவாய் கிடைத்திருக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் மதுக்கடைகளை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்பதுதான் பாமகவின் நோக்கம். ஆனால் தற்போது 100 மீட்டரில் பார் வைக்கலாமா? 200 மீட்டரில் பார் வைக்கலாமா? என பேசுகிறார்கள். ரெஸ்டோ பார் அமைக்கலாமா? என ஆலோசனை செய்கிறார்கள். மொத்தமாக முடித்துவிட வேண்டியது தான். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பீர் தொழிற்சாலைகளை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும். கனிமவளத்துறை, நெடுஞ்சாலை, பொதுப்பணித்துறையில் நடந்த ஊழல் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊழல் பணத்தை அரசு கஜானாவில் சேர்க்க வேண்டும். புதிய அரசு மெத்தனமாக மெதுவாக செயல்படுகிறதை இளைஞர்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றனர்.

மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட போகின்றனர். திமுகவுக்கு மாற்றாக தான் மக்கள் உங்களைத் தேர்வுச் செய்துள்ளனர். மதுரை, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு மீண்டும் அனுமதி மறுத்துள்ளது. போதிய மக்கள் தொகை இல்லை என்று மத்திய அரசு காரணம் சொல்கிறது. 25 லட்சம் மக்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கு தான் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் என்று மத்திய அரசு சொல்கிறது. நகரில் வசிக்கும் மக்களை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளாமல் வந்து செல்லும் மக்கள்தொகையையும் சேர்க்க வேண்டும். மத்திய அரசுக்கு தொடர் அழுத்தம் கொடுத்து மெட்ரோ திட்டத்தை கொண்டு வர தமிழ்நாடு அரசு முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

சென்னைக்கு பசுமை விமான நிலையம் அவசியம் தேவை; மாற்று இடத்தைத் தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு விரைவாக பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். விவசாயத்துக்கென தனி பட்ஜெட் வெளியிட்டால் மட்டும் போதாது, தேவையான நிதியை முழுமையாக ஒதுக்க வேண்டும்; கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய தேவையான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும்.

நீட் தேர்வு அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 45 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துக் கொண்டுள்ளனர். இந்தியா முழுவதும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 22 எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு வேண்டுமென்றால் நீட் தேர்வை நடத்திக் கொள்ளலாமே தவிர, மாநில கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு நீட் தேர்வு அவசியம் இல்லை. திமுக ஆட்சியில் 5 ஆண்டுகளில் ரூபாய் 6 லட்சம் கோடி ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. தற்போதைய அரசு திமுகவின் ஊழல் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்னும் வைப்ரண்டாக செயல்பட வேண்டும். பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து தமிழ்நாட்டிற்கான தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க வேண்டும். காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு காமராஜர் பெயரை தமிழ்நாடு அரசு சூட்டியதற்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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பாமகவின் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை
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