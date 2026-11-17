'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தில் 8 கிராம் தங்கம், பட்டுப்புடவை யாரெல்லாம் பெறலாம்? - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு
'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில், இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 7:38 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 லட்சத்திற்குள் வருமானம் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மணப்பெண்களுக்கு 8 கிராம் (22 காரட்) தங்க நாணயம் மற்றும் பட்டுப்புடவை வழங்கும் 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்திற்கான தகுதிகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களின் திருமணத்திற்கு உதவும் வகையில் 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தைச் செயல்படுத்த கடந்த அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இத்திட்டத்திற்காக நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படுத்துவதற்கான தகுதிகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிடுமாறு சமூக நல இயக்குநர், அரசுக்குக் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டத்திற்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
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திட்டத்திற்கான தகுதிகள்
(i) 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற கீழ்காணும் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
(ii) திருமணத்தின் போது மணமக்கள் சட்டப்படியான திருமணத்திற்கான குறைந்தபட்ச வயதைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
(iii) பொது விநியோக திட்டத்தின் (PDS) கீழ் வழங்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் உள்ள குடும்ப அட்டையில் மணப்பெண்ணின் பெயர் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
(iv) மேலே மூன்றாவதாகப் படிக்கப்பட்ட அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பொருளாதார தகுதிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற பொருளாதார தகுதிகளாக நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
ஆண்டு வருமானம்
(i) மணப்பெண்ணின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
(ii) ரூ.2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டி வருமான வரி, தொழில் வரி செலுத்தும் குடும்பங்கள், சொந்த பயன்பாட்டிற்கு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்துள்ள குடும்பங்கள், 5 ஏக்கருக்கு மேல் நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்கு மேல் புன்செய் நிலம் வைத்துள்ள குடும்பங்கள், வீட்டு வருடாந்திர மின் நுகர்வு 3,600 யூனிட்டிற்கும் மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் (ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர்த்து), அரசு துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஆண்டுக்கு ரூ.50 இலட்சத்திற்கும் மேல் விற்பனை செய்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி செலுத்துபவர்கள் ஆகியோரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற இயலாது.
(iii) பிற துறைகள் அல்லது வாரியங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் வேறு ஏதேனும் திருமண நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் பயன்களைப் பெற்றவர்கள் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற இயலாது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
இத்திட்டத்தின் வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையிலும், தகுதியான நபர்கள் எளிதாக பலன் பெறுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கிலும், இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
(i) பயனாளி தன் திருமண தேதிக்கு 60 நாட்கள் முன்பிருந்து, திருமண நாள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டம் 5.10.2026 முதல் நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு பொருந்தும் என்பதால், 5.10.2026 முதல் 15.01.2027 வரை நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு, இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற 15.01.2027 வரை விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
(ii) விண்ணப்பதாரர்கள் அரசு இ-சேவை மையம் மூலமாகவோ அல்லது என்ற இணையதளம் வாயிலாகவோ http://www.tnesevai.tn.gov.in விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்களுக்கான செயல்முறை
a. விண்ணப்பதாரர் ஆதார் எண் மற்றும் குடும்ப அட்டை எண் சமர்பித்தவுடன் மென்பொருள் அமைப்பின் மூலம் தானியங்கி முறையில் திட்டத்தினை பயன் பெற விண்ணப்பதாரரின் தகுதி சரிபார்க்கப்படும்.
b. விண்ணப்பதாரர் தகுதியுடையவராக இருப்பின் அவர் திருமணப் பத்திரிகையை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
c. தகுதியான ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் தனித்துவ அடையாள எண் உருவாக்கப்படும்.
d. தனித்துவ அடையாள எண்ணுடன் தகுதிப்பெற்ற விண்ணப்பங்கள் குறித்த செய்தி பயனாளிகளுக்கு, அவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி (SMS), புலனம் (WhatsApp) மற்றும் மின்னஞ்சல் ஆகியவற்றின் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
e. மேற்கண்ட தகுதியுடைய விண்ணப்பதார்கள் திருமணம் நடைபெற்ற 15 நாட்களுக்குள், தமிழ்நாட்டில் திருமணத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
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மேல்முறையீடு
(i) ஏதேனும் தகுதியில்லாத காரணத்தால் காரணம் விண்ணப்பங்கள் உடனடியாக நிராகரிக்கப்பட்டால் அதற்கான தகவல் விண்ணப்பதாரருக்கு தெரிவிக்கப்படும். தன் விண்ணப்பம் தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதினால், இணையதளத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் வசதி மூலம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
(ii) மேல்முறையீடு செய்யும் விண்ணப்பங்கள் குறித்து கள விசாரணை செய்யப்பட்டு, விண்ணப்பதாரர் தகுதியானவராக இருப்பின் மேற்கொண்டு விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து பலன்களை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
(iii) மேற்கண்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அண்ணன் சீர் திட்டத்தை செயல்படுத்துமாறு அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.