மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டுக்கான முக்கிய திட்டங்கள் பட்டியல் இதோ!
தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு விரைவில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதையடுத்து, தமிழ்நாட்டுக்கான பிரத்யேக திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் இன்றைய மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் (Sansad TV Video Grap)
Published : February 1, 2026 at 2:26 PM IST
புதுடெல்லி: ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சார மையம், பொதிகை மலையில் மலையேற்ற சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு திட்டம் என தமிழ்நாட்டுக்கான பல்வேறு திட்டங்களும், அறிவிப்புகளும் இன்றைய பொது பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, இன்று தாக்கல் செய்யப்படும் மத்திய பொது பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டுக்கான பல்வேறு திட்டங்களும், அறிவிப்புகளும் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த எதிர்பார்ப்புக்கேற்ப பல்வேறு அறிவிப்புகளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தமது பட்ஜெட் உரையில் வெளியிட்டார்.
பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள்:
- தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சார செழுமையை விளக்கும் வகையில் மையம் அமைக்கப்படும். ஆதிச்சநல்லூர் தொல்லியல் தளம், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலாத் தலமாக மேம்படுத்தப்படும்.
- பொதிகை மலையில் சுற்றுச்சுழலுக்கு உகந்த மலையேற்ற சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
- பழவேற்காடு ஏரியில் பறவைகளைப் பார்வையிடும் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்க திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இங்கு பறவைகளை கண்காணிக்க 3 புதிய கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்படும்.
- தமிழகம், கேரளா, ஒடிசாவில் அரிய வகை கனிமங்களை ஆய்வு செய்ய மையம் அமைக்கப்படும்.
- தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தேங்காய் உற்பத்தியை அதிகரிக்க சிறப்பு திட்டம் கொண்டு வரப்படும். கடலோர பகுதிகளில் தேங்காய் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். தென்னை உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் பட்டுப்போன தென்னை மரங்களை நீக்கி புதிய மரங்கள் நடும் திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
- சென்னை - பெங்களூரு, சென்னை - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் வழித்தடம் அமைக்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.