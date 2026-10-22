ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு புதிய தலைவர் நியமனம்; யார் இந்த பனீந்திர ரெட்டி!
35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்நாடு அரசுத் துறையில் பணியாற்றி நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 22, 2026 at 8:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு புதிய தலைவராக ஓய்வுப் பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான பனீந்திர ரெட்டியை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority- 'TNRERA')புதிய தலைவராக ஓய்வுப் பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியான பனீந்திர ரெட்டியை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக நான்கு பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில், 'ரியல் எஸ்டேட் (ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு) சட்டம் 2016- ன் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே, கடந்த ஜூலை 14- ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின்படி, ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் ஆறு மாதங்களுக்கு அல்லது புதிய ஆணையம் அமைக்கப்படும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்தக் காலகட்டத்தில் ஆணையத்தின் பணிகளை மேற்கொள்ள இடைக்காலமாகத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில், ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பரிசீலித்த தமிழ்நாடு அரசு, புதிய நியமனங்களை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி பனீந்திர ரெட்டி, தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளான ரீட்டா ஹரிஷ் தாக்கர், மைதிலி கே.ராஜேந்திரன், ஓய்வுபெற்ற மாவட்ட நீதிபதி எஸ்.கிருபாகரன் மாதுரம் மற்றும் ஓய்வுப்பெற்ற தலைமைப் பொறியாளர் கே.பி.சத்தியமூர்த்தி ஆகிய நான்கு பேர் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான தேர்வுக் குழுவில், உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி அல்லது அவர் பரிந்துரைக்கும் நபர், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறைச் செயலாளர், சட்டத்துறைச் செயலாளர் ஆகியோர் இடம்பெறுவர். இந்தக் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
புதிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்கான நிபந்தனைகள், ஊதியம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் (ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு) விதிகள், 2017-ன்படி நிர்ணயிக்கப்படும். இதற்கான செலவுகள் ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும்; புதிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பொறுப்பேற்கும் நாளிலிருந்து, இடைக்காலமாக ஆணையத்தின் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த குழுவின் செயல்பாடுகள் முடிவுக்கு வரும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல்வேறு முக்கிய பொறுப்பு வகித்துள்ள பனீந்திர ரெட்டி
1990- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு கேடர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான பனீந்திர ரெட்டி, தமிழ்நாடு அரசில் போக்குவரத்துத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறையின் செயலாளர், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் செயலாளர், இந்து சமய அறநிலையத் துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.
35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசுத் துறையில் பணியாற்றி நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.