மாநிலங்களவை இடைத்தேர்லில் தவெக சார்பாக போட்டியிட போவது யார்? எகிறும் எதிர்பார்ப்பு
நாடு முழுவதும் காலியாகவுள்ள 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் வரும் ஜூன் 18-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
Published : May 22, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இடத்திற்கான இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பாக போட்டியிடப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி சண்முகம், விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார். இதனையடுத்து தான் பதவி வகித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார்.
இதன் காரணமாக இந்த இடத்திற்கும் சேர்ந்து ஜூன் 18-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலிலும் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவைக்கான இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
மேலும் குஜராத், ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், ஜார்க்கண்ட், மணிப்பூர் மேகாலயா, மிசோரம், அருணாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய 10 மாநிலங்களில் தற்போதைய உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடையும் 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தலும் ஜூன் 18-ம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
வரும் ஜூன் 8-ம் தேதி மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்றும், தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேட்புமனுக்கள் ஜூன் 9-ம் தேதி பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, ஜூன் 11-ம் தேதி வேட்புமனு வாபஸ் பெறுவதற்கான இறுதி நாள் என்றும் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஜூன் 18-ம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று அன்றைய தினமே வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவு பெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ஒரு மாநிலங்களவை இடத்துக்கான இடைத்தேர்தல், வரும் ஜூன் 18-ம் தேதி சட்டமன்றத்திலேயே நடைபெறும். மாநிலங்களவை பதவிக்கான போட்டி இருக்கும்பட்சத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே வாக்காளர்களாக, வாக்குச்சீட்டு முறையில் தங்களுக்கான மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். போட்டி இல்லாத பட்சத்தில் பெரும்பான்மையான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கப் பெற்று மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.
|இதையும் படிங்க: சி.வி சண்முகம் ராஜிநாமா: ஜூன் 18 அன்று மாநிலங்களவைக்கான இடைத்தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
17வது சட்டப்பேரவையில், தவெக 120 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்றுள்ளது. எதிர்க்கட்சியான திமுக 59 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவையும், அதிமுக 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவையும் பெற்றுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் தவெக 120 என்ற பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளதால் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலில், தவெக தங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவரை போட்டியின்றி வெற்றி பெறச்செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மாநிலங்களவையில் முதன்முறையாக தவெக கால்பதிக்கப் போகிறதா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், தற்போது தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்து, அமைச்சரவையிலும் இடம் பெற்றுள்ளது. அதன்படி, காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தவெக ஆதரவுடன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியை மாநிலங்களவை வேட்பாளராக தவெக களத்தில் இறக்கப் போகிறதா? அல்லது தவெக சார்பில் புதிய வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்து வெற்றி பெற செய்து டெல்லிக்கு அனுப்ப போகிறதா? என்ற கேள்விக்கான விடை விரைவில் தெரியவரும்.