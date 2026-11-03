பல்வேறு மாவட்டங்களில் 8ஆம் தேதி வரை கனமழை பெய்யக் கூடும்- வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
முரசு புயல், இன்று அதிகாலை 3.30 மணி முதல் காலை 5.30 மணிக்குள், நெல்லூருக்கும் நர்சாப்பூருக்கும் இடையே ஒங்கோலுக்கு மிக அருகில் கரையை கடந்தது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: முரசு புயல் கரையை கடந்த போதிலும், வரும் 8ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய தீவிர புயல் (“முரசு”) வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (நவ.3) அதிகாலை 3.30 மணி முதல் காலை 5.30 மணிக்குள், தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை நெல்லூருக்கும் நர்சாப்பூருக்கும் இடையே ஒங்கோலுக்கு மிக அருகில் கரையை கடந்தது.
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இந்நிலையில், வரும் 4-ஆம் தேதி, தேனி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும். மற்ற பகுதிகளிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
இதேபோல், வரும் 5-ஆம் தேதி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். வரும் 6-ஆம் தேதி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும்.
7-ஆம் தேதி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும்.
இதேபோல், 8-ஆம் தேதி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கன மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.