தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தேர்தல் - விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
சட்டப் பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறுவதால், பார் கவுன்சில் தேர்தல் வாக்காளர்களிடையே குழப்பத்தை தவிர்க்க ஒவ்வொருவருக்கும் வலது கை ஆட்காட்டி விரலில் மை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 30, 2026 at 1:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் விறுவிறுப்பாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் தேர்தல் இன்று (மார்ச் 30) காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது. இந்த தேர்தலில் மொத்தமாக 1 லட்சத்து 540 வழக்கறிஞர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் இந்த தேர்தல், 2018-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இன்று நடைபெறுகிறது. அதாவது, 7 ஆண்டுகள் கழித்து நடைபெறுகிறது.
இந்த தேர்தலுக்காக மொத்தமாக 168 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் தமிழகத்தில் 166 மையங்களும், புதுச்சேரியில் 2 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள நீதிமன்ற வளாகங்களில், காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 5 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
மொத்தமாக 23 உறுப்பினர்கள் பதவிக்காக வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தது 5 பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். 2 பேர் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் பின்னர் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர். முன்னுரிமை வாக்குகள் அடிப்படையிலும், 1,2,3 என்ற எண்கள் அடிப்படையிலும் வழக்கறிஞர்கள் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தலாம்.
உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி, தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியாக இமாச்சல் பிரதேச உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ராஜீவ் ஷக்தர், சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என் பாட்ஷா, மூத்த வழக்கறிஞர் ஓம் பிரகாஷ் அடங்கிய குழு இந்த தேர்தலை நடத்துகிறது.
இதற்காக, தமிழகத்திலேயே அதிகமான வாக்காளர்களை கொண்ட சென்னை மாவட்டத்தில் 30 ஆயிரம் வழக்கறிஞர்களும், அதற்கு அடுத்தபடியாக மதுரையில் 9,294 வழக்கறிஞர்களும் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.
வாக்களிப்பதை கண்காணிக்க உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற 10 நீதிபதிகள் கண்காணிப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். சென்னையில் காலை 10 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் வரிசையில் காத்திருந்தனர். வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும் வழக்கறிஞர்களுக்கான கியூ-ஆர் கோடு கடிதத்தை சரிபார்ப்பு அதிகாரியிடம் காண்பித்து, பிறகு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகள், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் பெண்கள் தங்களின் வாக்குகளை எளிதாக பதிவு செய்யும் வகையில், தனியாக வாக்குச் சாவடி அமைக்கப்பட்டு, தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
மாலை 5 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின் வாக்காளர்கள் அதிகமாக இருந்தால், அவர்களது கியூ-ஆர் கோடு சரிபார்ப்புக்கு பின் தகுதியான வாக்காளர் என்பதை உறுதி செய்த பின், வாக்குச் சாவடி மையத்திற்குள் காத்திருக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எந்த தகுதியான வாக்காளர்களும் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தாமல் விடுபடக் கூடாது என்பதில் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் கவனமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுவதால், வாக்காளர்களிடையே குழப்பத்தை தவிர்க்க ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் வலது கை ஆட்காட்டி விரலில் மை வைக்கப்பட்டு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.