தமிழ்நாடு அரசின் புதுமையான சட்டம் - பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாத்தது எப்படி?

டிஜிட்டல் துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பாலியல் துன்புறுத்தல்களில் இருந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த 'பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2025', அவர்களுக்கு மிகப் பெரிய பாதுகாப்பு அரணாக விளங்குகிறது.

வரைகலை படம்
December 23, 2025

- BY ப.பாண்டிராஜ்

''பாதுகாப்பு ஆணை (Protection Order) என்பது, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர், பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் நேரடியாகவோ, எழுத்து மூலமாகவோ, மின்னணு சாதனங்கள், செல்போன் மற்றும் மூன்றாம் நபர் என எந்த வடிவத்திலும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பதை முற்றிலுமாக தடுக்கிறது'' என வடக்கு மண்டல காவல்துறை ஐஜி அஸ்ரா கார்க் கூறுகிறார்.

வழக்கு 1

ஹனி ட்ராப்... பணம் பறிப்பு... தொடர் துன்புறுத்தல்... போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட வடமாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 33 வயது பெண் ஒருவர் காவல் நிலையத்திற்கு வருகிறார். அவர் அங்கிருந்த பெண் காவல் அதிகாரியிடம், தனக்கு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் எண்ணம் வருவதாக கூறுகிறார். அந்த பெண் அதிகாரி, அவரை அமர வைத்து ஏன் என்று கேட்ட போது, அழுது கொண்டே தனக்கு நேர்ந்த அநீதிகளை கூறத் தொடங்குகிறார் அந்த பெண். அப்போது அவர், தான் ஏமாற்றப்பட்டதையும், பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதையும் கண்ணீர் மல்க விவரிக்கிறார். மேலும், தான் நம்பியவர் அவருடன் இருக்கும் வீடியோவை காட்டி மிரட்டுகிறார் என்றும், அந்த வீடியோ வெளியானால்... என கதறி கதறி அழுகிறார். அந்த பெண்ணிடம், தான் ஆறுதலாக இருப்பேன் என்று அந்த பெண் அதிகாரி உறுதி கூறுகிறார். அந்த பெண் அதிகாரி கூறியது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல. தன்னால் அந்த பெண்ணுக்கு நீதி பெற்றுத் தர முடியும் என்று அந்த பெண் அதிகாரி மனப்பூர்வமாக நம்பினார். மேலும் வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவதற்கான வழிகள் அவரிடம் இருந்தன. இதற்குக் காரணம், 1988 ஆம் ஆண்டு பெண்கள் மீதான துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த திருத்தமே ஆகும்.

'பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2025' என்பது நாட்டிலேயே ஒரு தனித்துவமானது. இது 2025 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்தச் சட்டம், அமெரிக்கா உட்பட சில வளர்ந்த நாடுகளில், குற்றவாளிகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தொடர்பு கொள்வதைத் தடுக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டத் திருத்தம் ஆகும்.

வழக்கு 2

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட 14 வயது சிறுமி அவர். இவரது வழக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது. அந்த சிறுமி ஆதரவற்றவர். குற்றவாளி ஒரு உள்ளூர் பிரமுகராகவும், அவனுக்காக திறமையான வழக்கறிஞர்கள் பட்டாளமும் இருக்கும் போது, ​​அந்த சிறுமிக்கு எப்படி நீதி கிடைக்கும்? விசாரணை அதிகாரி அந்தச் சிறுமியின் நிலைமையையும், குற்றவாளி அவரை மிரட்டி பணிய வைப்பதற்கான முயற்சிகளையும் புரிந்து கொண்டார். ஆதரவாக யாரும் இல்லாத நிலையில், அந்தச் சிறுமிக்கு கேடயமாக இருக்கக் கூடிய ஒரே விஷயம், இந்த சட்டத் திருத்தத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆணை தான் என்று அந்த பெண் காவல் அதிகாரி முடிவு செய்தார். அந்த அதிகாரி சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவருக்குப் பரிந்துரைத்தார். உடனடியாக அந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அது, சந்தேக நபர், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை எந்த வகையிலும் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது என்று முற்றிலுமாக தடை விதித்தது.

மேலே கூறப்பட்ட 2 வழக்குகளிலும், 'பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2025' மட்டும் இல்லையென்றால், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைத்திருக்குமா?

பெண்களுக்கான பொன்னான சட்டம்

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க இந்த சட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ள பாதுகாப்பு ஆணையின் முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் பலரிடம் பேசியது. சென்னை காவல் இணை ஆணையர் (மேற்கு) திஷா மிட்டல் கூறுகையில், "பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்டவரை எந்த வடிவத்திலும் தொடர்பு கொள்வதை பாதுகாப்பு ஆணை தடை செய்வதால், இது ஒரு புதுமையான சட்டம்" என்றார்.

ஐபிஎஸ் அதிகாரி திஷா மிட்டல்
ஐபிஎஸ் அதிகாரி திஷா மிட்டல்

மேலும், பாதுகாப்பு ஆணையை மீறுவது பிணையில் வெளிவர முடியாத கடுமையான குற்றமாக கருதப்படும் என்றும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.

'பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2025' பற்றி விரிவாக பேசிய ஐபிஎஸ் அதிகாரி திஷா மிட்டல், "தனியாருக்குச் சொந்தமானவை உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மீதான தனிநபர்களின் பொறுப்பை அதிகரிக்கிறது" என்றார்.

"பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகளை தடுக்க, அனைத்து இடங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்டவற்றை இந்த சட்டம் கட்டாயமாக்குகிறது. கல்வி நிறுவனங்கள், விடுதிகள், கோயில் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்கள், திரையரங்குகள், ஹோட்டல்கள், மருத்துவமனைகள் ஆகியவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு அங்கு வரும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான பாதுகாப்பு பொறுப்பை இந்த சட்டம் அதிகரிக்கிறது" என்றும் திஷா மிட்டல் கூறினார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் தெரிவித்த 24 மணி நேரத்திற்குள், மேலே குறிப்பிட்டவற்றின் உரிமையாளர்கள், தங்களது வளாகத்திற்குள் பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி குறித்து காவல் துறைக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் அவர்களும் தண்டனைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்றும் திஷா மிட்டல் எச்சரித்தார்.

இந்தச் சட்டம், மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் செய்பவர்களுக்கான அபராதம் மற்றும் தண்டனைகளையும் அதிகரிக்கிறது. அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

'பாதுகாப்பு ஆணை' எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

தமிழ்நாடு காவல் துறையின் வடக்கு மண்டல ஐஜி ஆஸ்ரா கார்க் கூறுகையில், பாதுகாப்பு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான வழக்குகள் விசாரணை அதிகாரிகளால் முன்னெடுக்கப்பட்டவை என்றார். இந்த சட்டத்தின்படி, பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண், பாதுகாப்பு ஆணை கோரி ஒரு நிர்வாக நீதிபதியை (ஒரு வட்டாட்சியர் அல்லது வருவாய் கோட்டாட்சியர்) அணுகலாம் என்றும், அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் விசாரணை நடத்தி, விசாரணை அதிகாரியின் அறிக்கையை ஆராய்வார் என்றும் கூறினார்.

வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க்
வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க்

இந்த விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும். ஒரு சிறிய விசாரணைக்குப் பிறகு, நிர்வாக நீதிபதி, அவர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பு ஆணைகளை வழங்குவார் அல்லது அது அவசியமில்லை என்று உணர்ந்தால் அதை நிராகரித்து விடுவார்.

தொடர்ந்து பேசிய ஐஜி அஸ்ரா கார்க், "பாதுகாப்பு ஆணை" (Protection Order) என்பது பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளிடையே நிலவி வந்த அச்ச உணர்வை முழுவதுமாக நீக்கியுள்ளது. இது பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை பாதுகாக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்கைகளில் ஒரு மைல்கல்'' என்றார்.

பாதுகாப்பு ஆணை என்றால் என்ன?

மேலும், பாதுகாப்பு உத்தரவு என்பது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், பாதிக்கப்பட்டவரை நேரடியாகவோ, வாய்மொழியாக, எழுத்துப்பூர்வமாக, மின்னணு முறையில், தொலைபேசி வழியாக அல்லது மூன்றாம் தரப்பினர் மூலமாக என எந்த முறையிலும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பதை முற்றிலுமாக தடை செய்கிறது. குற்றவாளி, பாதிக்கப்பட்டவருடன் அதே பகுதியில் வசிப்பவராகவோ அல்லது ஒரே இடத்தில் வேலை செய்பவராகவோ அல்லது அதே பகுதியில் தொழில் செய்பவராகவோ இருக்கலாம். பாதுகாப்பு ஆணை மூலம் அந்தக் குற்றவாளி யை அந்த இடத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டால், அது பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஒரு நிம்மதியான நிவாரணமாக அமையும் என்றும் அஸ்ரா கார்க் கூறினார்.

நவீன காலத்திற்கு ஏற்ற சட்டம்

"பாதுகாப்பு ஆணைகள் வழங்குவதைத் தவிர, இந்தச் சட்டத்தில் மேலும் பல முக்கிய அம்சங்கள் உள்ளன. இது நவீன காலத்திற்கும் அதன் தேவைகளுக்கும் ஏற்ப, பழைய சட்டத்தின் வேகம் மற்றும் தண்டனை பெற்று தரும் திறனை மேம்படுத்துகிறது" என்றும் கூறிய அவர், நிர்வாக நீதிபதியால் வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு ஆணை, விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடம் வாசித்துக் காட்டப்படும். என்னென்ன விஷயங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது அவருக்கு விரிவாக விளக்கப்படும். பாதுகாப்பு ஆணை என்பது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கான ஒரு முக்கிய அம்சமாக அமைகிறது. இல்லையெனில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வழக்கில் இருந்து பின்வாங்கக்கூடும்" என்றும் அஸ்ரா கார்க் தெரிவித்தார்.

சமமான அணுகுமுறை

இந்த சட்டத்தின் ஒரு சில பிரிவுகள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ள போதும், அதனை பாதுகாப்பான வழியில், சிறப்பாகவும் அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டும் வகையில் அரசு வடிவமைத்து செயல்படுத்தி வருகிறது.

இது தொடர்பாக திருவள்ளூர் டிஎஸ்பி தமிழரசியிடம் பேசிய போது, "திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மிக அதிகமாக உள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் உனடியாக பாதுகாப்பு ஆணைகள் கோருகிறார்கள். பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான புகார்கள் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். ஒவ்வொரு வழக்கையும் கூடுதல் கவனத்துடன் விசாரித்து முடிவு எடுப்போம்" என்று கூறினார். மேலும் பாதுகாப்பு ஆணை விண்ணப்பம் செய்வதற்கு ஒரு முழுமையான கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறை உள்ளது என்றும் பொதுவாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை கருத்தில் கொண்டே காவல் துறையின் நடவடிக்கை இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

பாதுகாப்பு ஆணை (Protection order) அதிகாரம் நிர்வாக நீதிபதியிடமே உள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் என இரு தரப்பையும் விசாரித்த பிறகு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. இது குற்றங்களை தடுப்பதற்கான விடாமுயற்சி என்றும் திருவள்ளூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தமிழரசி கூறினார்.

பாதுகாப்பு ஆணை நடவடிக்கை

பாலியல் துன்புறுத்தல் சட்டம் இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை, மேற்கு மண்டலத்தில் 125 பேருக்கும், வடக்கு மண்டலத்தில் 82 பேருக்கும், மத்திய மண்டலத்தில் 15 பேருக்கும், தெற்கு மண்டலத்தில் 70 பேருக்கும், சென்னை மாநகரில் 20 பேருக்கும் எதிராக பாதுகாப்பு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் 300 பாதுகாப்பு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

WOMEN ACT 2025
TAMIL NADU NEW ANTI HARASSMENT LAW
பாலியல் துன்புறுத்தல்
PROTECTION ORDER
TAMIL NADU WOMEN SAFETY

