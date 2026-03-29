1991இல் ஜெயலலிதா; 2026இல் விஜய்; 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பரபரக்கும் தமிழக அரசியல் களம்
1991ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஜெயலலிதா காங்கேயம் மற்றும் பர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் களம் கண்டார்.
Published : March 29, 2026 at 4:39 PM IST
By - சுதாகர் பழனிவேல்
சென்னை: தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு, இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சி தலைவராக தவெக தலைவர் விஜய் மாறியுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் அடுத்த சில வாரங்களில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இதற்கான இறுதிகட்ட பணிகளை அரசியல் கட்சிகள் மிக வேகமாக செய்து வருகின்றன. முக்கிய கட்சிகளான திமுக, அதிமுக தங்களின் வேட்பாளர்களை ஏற்கனவே அறிவித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களின் பெயர்களை தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளான செங்கோட்டையன் கோபி தொகுதியிலும், ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியிலும், புஸ்ஸி ஆனந்த் தியாகராயர் நகர் தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர். குறிப்பாக விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்த நிலையில், பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு தொகுதிகளில் களமிறங்கிய ஜெயலலிதா
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் கடந்த பல தசாப்தங்களாக பெரிய அரசியல் கட்சியை தேர்ந்த தலைவர்கள் யாரும் இரண்டு தொகுதிகளில் களமிறங்கியதில்லை. குறிப்பாக, 1991ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஜெயலலிதா, காங்கேயம் மற்றும் பர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் களம் கண்டார். இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற அவர், சட்டவிதிகளின் படி ஒரு தொகுதியில் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்படி காங்கேயம் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த அவர், பர்கூர் எம்எல்ஏவாக தொடர்ந்தார்.
நான்கு தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த ஜெயலலிதா
தேசிய அரசியலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது என்பது 1950களின் இறுதியில் இருந்தே தொடங்கியது எனலாம். குறிப்பாக, 1957 மக்களவைத் தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பால்ராம்பூர், மதுரா தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, ஒரு தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்றார். இதைத்தொடர்ந்து முலாயம் சிங் யாதவ், சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மோடி என இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் வரலாறு என்பது நீண்ட நெடியது.
ஆனால், தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இதுவரை இரண்டு தொகுதிகளில் களமிறங்கியது இல்லை. ஜெயலலிதா மட்டுமே அந்த புதிய வரலாற்றை தொடங்கி வைத்தார். ஜெயலலிதாவும் கூட 1991-க்கு பிறகு வேறு எந்த தேர்தலிலும் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடவில்லை. குறிப்பாக 1996 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தான் ஏற்கெனவே வென்ற பர்கூர் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட்ட அவர், திமுக வேட்பாளர் சுகவனத்திடம் தோல்வி அடைந்தார்.
அதைத்தொடர்ந்து 2001 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் புதுக்கோட்டை, புவனகிரி, கிருஷ்ணகிரி, ஆண்டிப்பட்டி என 4 தொகுதிகளில் அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். 1996 தேர்தல் சீர்திருத்தத்திற்கு பிறகு, ஒரு வேட்பாளர் இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மேல் போட்டியிட முடியாது என்ற விதிமுறை இருந்தும், ஜெயலலிதா 4 தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனாலும், ஊழல் வழக்கு ஒன்றில் அவர் சிறைத் தண்டனை பெற்றிருந்ததால், அவரின் வேட்புனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. ஆனாலும், அந்த தேர்தலில் அதிமுக பெரும்பான்மை பெற்ற நிலையில் அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்றார்.
இதுதொடர்பாக திமுக உச்ச நீதிமன்றம் சென்ற நிலையில், 'தேர்தலில் போட்டியிடவே தகுதியில்லாத ஒருவர், முதல்வராக பதவியேற்றது சட்டவிரோதம்' என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியதால் ஜெயலலிதா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் போட்டி
1991ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலுக்கு பிறகு வேறு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரும் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிடாத சூழ்நிலையில், தற்போது விஜய் 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ளார். ஒருவேளை இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெற்றால், ஒரு தொகுதியில் தனது பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.
பெரம்பூர் தொகுதியின் வரலாறு
சட்டமன்றத் தேர்தல் வரலாற்றில் பெரம்பூர் தொகுதியில் மட்டும் திமுக 9, மார்க்ஸ்ட் 3, அதிமுக 3, காங்கிரஸ் 1 முறை வென்றுள்ளன. தனித்தொகுதியாக இருந்து வந்த பெரம்பூர் தொகுதி, கடந்த 2008 பிறகு பொதுத்தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. தொகுதி சீரமைப்புக்கு பிறகு கடந்த 2011, 2016, 2019 (இடைத்தேர்தல்), 2021 என நான்கு தேர்தல்களை பெரம்பூர் தொகுதி சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக, அதிமுக தலா இரண்டு முறை வென்றுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆர்.டி.சேகர், அதிமுக வேட்பாளர் வாங்கிய வாக்குகளை விட (50,291), அதிக ஓட்டு வித்தியாசத்தில் (54,976) வெற்றி பெற்றார்.
தற்போதும் அந்த தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக ஆர்.டி.சேகர் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக சார்பில் பாமகவுக்கு அந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தொகுதியில் தவெகவுக்கு 40 ஆயிரம் உறுப்பினர்கள் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், விஜய் தன்னுடைய முதல் சாய்ஸாக பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். திமுக வேட்பாளராக களமிறங்கும் ஆர்.டி.சேகர் தலைநகர அரசியலில் தேர்ச்சி பெற்றவர் என்பதால், போட்டி மிக கடுமையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் வரலாறு
'திருச்சி 1' என அழைக்கப்பட்டு வந்த இந்த தொகுதி, தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு 'திருச்சி கிழக்கு' என பெயர் மாற்றப்பட்டது. கடந்த 2011, 2016, 2021 என இத்தொகுதியில் நடைபெற்ற மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக இரண்டு முறையும், திமுக ஒரு முறையும் வெற்றிப் பெற்றுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுகவின் இனிகோ இருதயராஜ், அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜனை சுமார் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
தற்போது திமுகவின் சார்பில் மீண்டும் இனிகோ இருதயராஜ் களமிறங்கவுள்ள நிலையில், அவரை எதிர்த்து தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக, திமுக என இரண்டு கட்சிகளும் இதுவரை கோலோச்சி வந்த இந்த தொகுதியில், விஜய் களமிறங்கவுள்ளதால் யார் வெற்றிப் பெறுவார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கான விடை மே 4ஆம் தேதி தெரியவரும்.