'தமிழக போலீசாருக்கு டெல்லியில் பாதுகாப்பு இல்லை'- ஈரோடு எஸ்.பி அலுவலகத்தில் காவலர் பரபரப்பு புகார்
டெல்லி காவல்துறையில் தமிழக காவலர்கள் 200 நபர்கள் எங்கு பணி செய்கிறார்கள் என்பது கூட தெரியவில்லை.
Published : February 14, 2026 at 10:16 PM IST
ஈரோடு: டெல்லி காவல்துறையில் பணியாற்றும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் காவலர் ஒருவர் குடும்பத்துடன் புகார் அளித்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி பகுதி சேர்ந்தவர் காவலர் குமார். கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு குழலூதும் காவல் பயிற்சி முடித்து அன்று முதல் காவல் துறையில் குழலூதும் காவலராக கோவையில் பணியாற்றி வந்தார். இந்நிலையில் 2018 ஆம் ஆண்டு டெல்லிக்கு பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டார். தனது மனைவி சாந்தா மற்றும் குழந்தைகளுடன் இடம்பெயர்ந்த குமார் அங்கு குழலூதும் பணியும், சிறை பணியும் பார்த்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் பணி சுமை காரணமாக குமார் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததால் அவரது மனைவி சாந்தா கடந்த மாதம் தேசிய பட்டியல் ஆணையத்தில் புகார் மனு அளித்தார். இந்த புகார் மனு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்றது. இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்ற விசாரணையில் துன்புறுத்தல் இருந்ததாக கூறி அச்சத்தில் டெல்லியில் இருந்து குடும்பத்துடன் விமானம் மூலமாக சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் மீண்டும் டெல்லி சென்று பணி செய்யவும், அவர்களின் இரண்டு குழந்தைகள் அங்கே படிப்பை தொடரவும் டெல்லியில் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் குமார் குடும்பத்துடன் புகார் மனு அளித்தார்.
இதன் பிறகு காவலர் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''டெல்லியில் தமிழர்களுக்கு துன்புறுத்தல் அதிகமாக உள்ளது. டெல்லி காவல்துறையில் தமிழக காவலர்கள் 200 நபர்கள் எங்கு பணி செய்கிறார்கள் என்பது கூட தெரியவில்லை. கொத்தடிமையாக பணி செய்து வருகின்றனர். வீட்டு வேலை மற்றும் காய்கறி வாங்கும் பணி என அனைத்து பணியும் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழர்களின் சுயமரியாதை அங்கு பறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து புகார் அளித்தால் அச்சுறுத்தும் வகையில் செயல்படுகின்றனர். குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லை. உயிர் பயம் உள்ளது'' என்றார்.
இதுகுறித்து குமார் மனைவி சாந்தா கூறுகையில், ''என் கணவர் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் மிகச்சிறப்பாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். என் கணவர் காவல் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, 2013-ஆம் ஆண்டு குழலூதும் காவல் பயிற்சி முடித்து அன்று முதல் காவல்துறையில் குழலூதும் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார்.
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு, கோவை மாவட்டத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு பணிமாறுதல் செய்யப்பட்டது. அன்று முதல் குழலூதும் பணியையும், சிறைப்பணியையும் இரவும் பகலுமாகச் செய்த காரணத்தால், உடல்நிலை சரியில்லாமலும், மன அழுத்தத்தாலும் இருந்தார். இதை அறிந்த நான் கடந்த 22.01.2026 அன்று தேசிய பட்டியல் ஆணையத்தில் புகார் ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தேன். அந்த புகாரை பெற்றுக்கொண்ட NCSC ஆணையம், உண்மைத்தன்மையை விசாரிக்க காவல்துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டது.
காவல் துறை இயக்குநர் மூலம் எனது கணவர் பணியாற்றும் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படைக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்டு, கடந்த 28.01.2026 அன்று கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து அலைபேசியில் அழைத்து எங்கள் இருவரையும் விசாரணைக்கு அழைத்தனர். நானும், என் கணவரும் உடனடியாகத் சென்ற நிலையில் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினர்.
மீண்டும் கடந்த 9 ஆம் தேதி கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து விசாரணை அழைப்பாணை இல்லாமல் அழைத்தார்கள். இந்த புகாருக்கு சமாதானமாக செல்ல வேண்டும் என மிரட்டினர். இதைக் கேட்ட நாங்கள் பயந்து டெல்லி இந்திரா காந்தி விமான நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து பெங்களூரு விமான நிலையம் வந்து சாலை மார்க்கமாக தமிழ்நாடு வந்துவிட்டோம்.
இன்று 15 நாட்கள் முடியப் போகிறது. இந்த வழக்கு டெல்லியில் உள்ள NCSC ஆணையத்தில் நடைபெற்று கொண்டுள்ளது. எனது குழந்தைகள் பள்ளிப் படிப்பைத் தொடரவும், எனது கணவருக்கும், குழந்தைகளுக்கும் டெல்லியில் பாதுகாப்பு வழங்க தமிழக முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.