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கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் பெறுவது எப்படி? தள்ளுபடி நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

மத்தியில் 1989-ம் ஆண்டு ஆட்சியில் இருந்த வி.பி. சிங் அரசு கொண்டு வந்த விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தோடு இணைத்து, தமிழ்நாட்டிலும் கூட்டுறவு வங்கிக் கடன்கள் பெருமளவில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 7:02 PM IST

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"உலகில் சாதி, மதம், இனம், மொழி என அனைத்து வேறுபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு நடக்கும் ஒரே தொழில் விவசாயம் மட்டுமே. கடந்த ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி விவசாயிகள் சங்கங்களுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினோம். தற்போதைய நிதி நெருக்கடிகள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் கடுமையான நெறிமுறைகளையும் கடந்து, விவசாயிகளின் நலனே இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்பதால் கூடுதல் சலுகைகளை வழங்குகிறோம்" - இது கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக சட்டப் பேரவையில் பேசிய போது முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தது.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, விவசாயிகளின் நலனை கருதி, வறட்சி மற்றும் இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட பயிர்க்கடன்களை தள்ளுபடி செய்யும் முறை, முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்கியது. அந்த பெருமை 1971 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு தான் உண்டு. விவசாயிகளுக்காக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி தொடங்கி வைத்த அந்த மகத்தான செயல், இன்று வரை நீடித்துக் கொண்டு இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் விதி எண் 110-ன் கீழ் இன்று பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், ரூ.75 ஆயிரம் வரையிலான விவசாயிகளின் கூட்டுறவு பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அப்போது அவர், இதன் மூலம் கூடுதலாக 1.38 லட்சம் விவசாயிகளும், பயன் பெறுவார்கள் என்றும், ஒட்டுமொத்தமாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியால் தமிழ்நாட்டில் சுமார் 14.43 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயன் என்றும் தெரிவித்தார்.

கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெறுவது எப்படி?

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் அல்லது வங்கிகள் மூலம் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

விண்ணப்பதாரர் அதாவது ஒரு விவசாயி அந்த குறிப்பிட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் அல்லது வங்கியின் எல்லையில் வசிப்பவராகவும், உறுப்பினராகவும் இருக்க வேண்டும்.

அவர், சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும். அல்லது சட்டப்பூர்வ குத்தகைதாரராக இருக்க வேண்டும். விவசாயம் செய்வதற்கான நில ஆவணங்கள் மற்றும் அடங்கல் விவரங்கள் சரியாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

பட்டா, சிட்டா மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் பெற்ற நடப்பு ஆண்டின் அடங்கல் (என்ன பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது என்ற சான்று) பயிர்க்கடன் பெறுவதற்கு மிக முக்கியம்.

கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் பெற விரும்பும் விவசாயி, ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை மற்றும் கூட்டுறவு வங்கி கணக்கு புத்தகம் ஆகியவற்றையும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

இது மட்டுமல்லாமல், சிறு அல்லது குறு விவசாயி சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி மற்றும் மானிய சலுகைகளுக்கு இது தான் மிகவும் அவசியம்.

மேலும், மற்ற வங்கிகளில் விவசாய கடன் நிலுவை இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழும் அவசியம். ஆனால், சில நேரங்களில் இது தேவைப்படாது.

கூட்டுறவு வங்கிகள் பயிர்க்கடன் வழங்குவது எப்படி?

பயிர்க்கடன் வேண்டி, விவசாயி கூட்டுறவு வங்கியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேற்கூறிய அனைத்து ஆவணங்களையும் அந்த விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அளிக்க வேண்டும்.

இதனையடுத்து, விண்ணப்பத்தை கூட்டுறவு வங்கி அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள். விவசாயி குறிப்பிட்ட விவரம் மற்றும் ஆவணங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருந்தால், அந்த விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு விவசாயிக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

இதனையடுத்து, பயிரிடப்படும் நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் பயிர் வகைக்கு ஏற்ப கடன் தொகை நிர்ணயம் செய்யப்படும். இந்த தொகையை விவசாயி ஏற்றுக் கொண்டால், அந்த தொகை விவசாயியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக செலுத்தப்படும்.

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் வட்டி மானியத் திட்டங்களின் கீழ், கடனை உரிய காலத்தில் (பொதுவாக 10 முதல் 12 மாதங்களுக்குள்) திருப்பி செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு 0% (அதாவது வட்டி இல்லாத) பயிர்க்கடன் சலுகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான பொதுவான நிபந்தனைகள்

அரசு தள்ளுபடி அறிவிக்கும் போது பின்வரும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையிலேயே தகுதியானவர்கள் பட்டியலிடப்படுகிறார்கள்.

  • கால வரம்பு: அரசு அறிவிக்கும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் (உதாரணமாக மே 1, 2025 முதல் பிப்ரவரி 28, 2026 வரை) வாங்கிய பயிர்க்கடன்களுக்கு மட்டுமே அது பொருந்தும்.
  • நில வரம்பு தளர்வு: தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, நிலத்தின் பரப்பளவு எதையும் கணக்கில் கொள்ளாமல் சிறு, குறு மற்றும் பெரிய விவசாயிகள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் தள்ளுபடி சலுகையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
  • கடன் வகை: இது கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட குறுகிய கால பயிர்க்கடன்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். நகை கடன்களுக்கோ அல்லது நடுத்தர கால கடன்களுக்கோ பொருந்தாது.
  • ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு முறை: பொதுவாக ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு மட்டுமே பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியின் முழுப் பயனும் கிடைக்கும்.

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை அறிமுகப்படுத்திய தமிழ்நாடு

நாட்டிலேயே, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்திய பெருமை தமிழ்நாட்டிற்கு உண்டு. 1971-ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தான் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

1971-1972 ஆம் ஆண்டுகளில் நிலவிய கடுமையான வறட்சி மற்றும் பயிர் சேதம் காரணமாக, கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாய குடும்பங்கள் அப்போது பயன் அடைந்தன.

தொடர்ந்து 1977-ம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த எம்ஜிஆரும், பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்தார். 1979-1980-களின் இறுதியில் விவசாயிகள் நடத்திய தொடர் போராட்டங்கள் மற்றும் வறட்சியை கருத்தில் கொண்டு, கூட்டுறவு வங்கிகளில் நிலுவையில் இருந்த விவசாயக் கடன்களுக்கான வட்டி மற்றும் குறிப்பிட்ட அளவு அசல் தொகையை தள்ளுபடி செய்து 1980-ம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் உத்தரவிட்டார்.

1989-ம் ஆண்டு மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த வி.பி. சிங் அரசு கொண்டு வந்த விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தோடு இணைத்து, தமிழகத்திலும் கூட்டுறவு வங்கிக் கடன்கள் பெருமளவில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. அப்போது முதலமைச்சராக கருணாநிதி இருந்தார்.

2006 மே மாதம் ஐந்தாவது முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன், முதல் கோப்பாக ரூ. 7,000 கோடி மதிப்பிலான கூட்டுறவு பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார் கருணாநிதி. நில வரம்பு ஏதுமின்றி அனைத்து விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களும் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இதுவே முதன்முறை.

2016-ல் மீண்டும் 4-வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் கூட்டுறவுப் பயிர்க்கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்தார் ஜெயலலிதா. இதன் மூலம் சுமார் ரூ. 5,318.73 கோடி மதிப்பிலான கடன்கள் தள்ளுபடியாகின.

2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் அடுத்தடுத்து வங்கக்கடலில் உருவாகி, தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளை நிவர் மற்றும் புரெவி புயல்கள் கடுமையாக தாக்கியன. மேலும், 2021-ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் பெய்த தொடர் கனமழை மற்றும் கரோனா பேரிடரால் விவசாயிகள் மிக கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்தனர். இதனையடுத்து, அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டமன்றத்தில் 110 விதியின் கீழ் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்தார்.

ஆனால், மே 2021-ல் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.12,110 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் மற்றும் தகுதியற்றவர்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டது போன்ற புகார்கள் எழுந்ததால், கூட்டுறவுத் துறை மூலம் விரிவான தணிக்கை மற்றும் சரிபார்ப்புப் பணிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. தணிக்கைக்குப் பிறகு தகுதியான விவசாயிகளின் பட்டியலை இறுதி செய்து, முந்தைய அதிமுக அரசு அறிவித்த கடன் தொகையைத் தள்ளுபடி செய்ய தேவையான நிதியைத் திமுக அரசு பட்ஜெட்டில் படிப்படியாக விடுவித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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