ETV Bharat / state

Happy New Year 2026: பிறந்தது புத்தாண்டு - தமிழகம் முழுவதும் கோலாகல கொண்டாட்டம்

2026 புத்தாண்டு பிறந்ததையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள்
சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 7:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 2026 புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் பட்டாசு வெடித்தும், கேக் வெட்டியும் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

உலகம் முழுவதும் ஆங்கில புத்தாண்டு 2026 இன்று (ஜன.1) பிறந்துள்ளது. உலகிலேயே முதல் தீவு நாடாக கிரிபாடியில், இந்திய நேரப்படி நேற்று பிற்பகல் 3:30-க்கு புத்தாண்டு மலர்ந்தது. நாடு முழுவதும் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக நள்ளிரவு 12 மணிக்கு கேட் வெட்டியும், வானவேடிக்கை வெடித்தும் மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டை வரவேற்கும் விதமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதியில் புத்தாண்டை மக்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடினர். குறிப்பாக, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மணிக்கூண்டு அருகே லட்சக்கணக்கானோர் ஒன்று திரண்டு புத்தாண்டை சிறப்பாக வரவேற்றுள்ளனர். புத்தாண்டையொட்டி, காமராஜர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளில் நேற்று மாலை முதலே ஏராளமான மக்கள் திரள தொடங்கினர். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வண்ண விளக்குகளை ஒளிரூட்டியும், ஆடியும், பாடியும் புத்தாண்டை வரவேற்றனர்.

சரியாக நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புத்தாண்டு பிறந்ததையொட்டி, பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்து, பாட்டு பாடி, கேக் வெட்டி ஒருவருக்கொருவர் ’ஹாப்பி நியூ இயர்’ என புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை பரிமாறிக்கொண்டனர். அதேபோல், பெசன்ட் நகர் கடற்கரை, மெரினா உழைப்பாளர் சிலை மற்றும் சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிகள் என பல்வேறு இடங்களிலும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களைகட்டியது.

இதையும் படிங்க:2026 ஆங்கில புத்தாண்டு பிறந்தது; கிரிபாடி தீவு, நியூசிலாந்தில் களைகட்டிய கொண்டாட்டங்கள்

போலீஸ் பாதுகாப்பு

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்காக மணிக்கூண்டு வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மட்டும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு நள்ளிரவு 1 மணி வரை மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதன் பிறகும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களை காவல்துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர். சென்னையில் கிட்டத்தட்ட 425 இடங்களில் வாகன சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

சிறப்பு பிராத்தனை

தமிழ்நாடு முழவதும் உள்ள கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் பிரார்த்தனைகள் மேற்கொண்டு புத்தாண்டை வரவேற்றனர். இதில், சென்னையில் உள்ள சாந்தோம் பேராலயம், பெசன்ட் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலம், மயிலாப்பூர் லஸ் தேவாலயம், புதுப்பேட்டை புனித அந்தோணியார் ஆலயம், பரங்கிமலை புனித தோமையார் ஆலயம், பெரம்பூர் லூர்து அன்னை திருத்தலம் உள்ளிட்ட தேவாலயங்களிலும் சிறப்பு பிரார்த்தனை திருப்பலி கூட்டங்கள் உற்சாகத்துடன் நடைபெற்றன.

இதில் குழந்தைகள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என ஏராளமான கிறிஸ்தவ மக்கள் குடும்பமாக வருகை புரிந்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் கூறியும், பரிசுகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர். பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் தேவாலயங்களில் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு, ரோந்து பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

TAGGED:

2026 NEW YEAR
CHENNAI NEW YEAR CELEBRATION
2026 புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
HAPPY NEW YEAR 2026
NEW YEAR CELEBRATION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.