ETV Bharat / state

இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு அதிக ஊதியம் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்

ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் டெங்குவால் 12,005 பாதிக்கப்பட்டதாகவும், அவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேச்சு
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேச்சு (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு அதிக ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருவதாக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மருத்துவத்துறை தொடர்பான மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்திருந்தனர்.

இதற்கு சட்டப்பேரவையில் பதிலளித்து பேசிய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், "முதலமைச்சர் அறிவித்த ஏழு செவிலியர் கல்லூரிகளில் ஒன்று தனது தொகுதியில் இடம்பெற வேண்டும் என சிவகங்கை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்தார். இந்த நேரத்தில் ஒன்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். பல வருடங்களாக செவிலியர் கல்லூரி அமைக்கக் கோரிக்கைகள் இருந்தது. கடைசியாக 2014- ஆம் ஆண்டுதான் செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு இப்போதுதான் ஏழு செவிலியர் கல்லூரிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும், தங்கள் தொகுதியில் செவிலியர் கல்லூரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது இயல்புதான். பெண்களுக்குரிய உரிய வேலை வாய்ப்புகள் மருத்துவத் துறையில் உள்ளது. ஆகையால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் கலந்து பேசி மேற்கொண்டு செவிலியர் கல்லூரிகள் எங்கு அமைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்படும். வாய்ப்பு இருந்தால் நிச்சயம் செய்து கொடுக்கப்படும்.

108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் ஊதியத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கேட்டுள்ளார். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கு அதிக ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. தெலங்கானா மாநிலத்தில் அதிகபட்சம் ஓட்டுநருக்கு ரூ.29,400 மாதம் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. குஜராத் மாநிலத்தில் ரூ.45,650 வழங்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தானில் ரூ.14,395 வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ரூ.55,008 ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது.

அதுமட்டுமில்லாமல் ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள், அனைவருக்குமே இந்தியாவில் அதிகப்படியான ஊதியம் தமிழ்நாட்டில் தான் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஊதிய உயர்வு தமிழ்நாட்டில்தான் அதிகமாக உள்ளது. 10% ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ராஜஸ்தானில் 3% தான் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படுகிறது. பருவமழை காலத்தில் டெங்கு நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பை அரசு முழுமையாக உணர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையை தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. நடப்பாண்டில் ஆகஸ்ட் 19- ஆம் தேதி வரை டெங்குவால் 12,005 நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதுவரை நான்கு பேர் டெங்கு பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 1,379 ஆக இருந்த டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை, ஜூலை மாதத்தில் 2,312 ஆக உயர்ந்துள்ளதால் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பருவமழை நோய் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் 5,805 மருத்துவமனைகள் மற்றும் 4,815 ஆய்வகங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 25,470 டிபிசி பணியாளர்கள், 6,480 கொசு புகைத் தெளிக்கும் இயந்திரங்கள் இருப்பில் உள்ளன. சென்னை, கோயம்புத்தூர் மற்றும் சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதிக நோயாளிகள் பதிவாகும் பகுதிகளில் சிறப்பு கண்காணிப்புடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: முல்லைப் பெரியாறு பகுதியில் புதிய அணை- தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் வி.டி.சதீசன் பேச்சு

TAGGED:

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள்
மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம்
TAMIL NADU ASSEMBLY
MINISTER ARUNRAAJ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.