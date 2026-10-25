ரூ. 5 ஆயிரம் கோடி நிலுவைத் தொகையை பெற டெல்லி செல்லும் தமிழக அதிகாரிகள்
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய 60 சதவீதம் மத்திய அரசுப் பங்கை எந்தவித நிபந்தனைகளும் இன்றி உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்திருந்தார்.
Published : October 25, 2026 at 3:32 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசிடம் இருந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு வரவேண்டிய சுமார் 5 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகை தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் டெல்லி செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர் கல்வித்துறையில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு மாநில அரசின் நிதியுடன், மத்திய அரசும் நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், பள்ளிகல்வித்துறையில் 1994ஆம் ஆண்டு முதல் மாவட்ட தொடக்க கல்வித் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் நிதியுதவி பெற்று தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளிகளின் மேம்பாடு நடைபெற்று வந்தது.
இந்த திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யும் போது, மத்திய அரசு பெயர் மாற்றம் செய்து, சமக்ர சிக்ஷா அபியான் (SSA) அல்லது ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கி வந்துக் கொண்டிருந்தது.
இந்த சூழலில், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் தேசிய கல்விக் கொள்கையை (NEP 2020) அமல்படுத்தியது. இதன் ஒரு பகுதியான 'பிஎம் ஸ்ரீ' (PM SHRI) பள்ளித் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது.
மத்திய அரசின் இத்திட்டம் மும்மொழி கொள்கையை கொண்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இருமொழிக்கொள்கை கடைப்பிடிக்கப்படுவதால், இதனை கடந்த திமுக ஆட்சி வலுவாக எதிர்த்தது.
ரூ. 5 ஆயிரம் கோடி நிலுவை
இதனையடுத்து, மத்திய அரசு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின் நிதியை நிறுத்தி வைத்தது. இந்த நிதியை விடுவிப்பதற்கு பிஎம் ஸ்ரீ திட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கையொப்பம் போட வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருந்து வருகிறது.
இதனால், ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டாலும், விடுவிக்காமல் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், பள்ளிக்கல்வித் துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பின்படி, 2024-2025, 2025 - 2026, 2026-2027 என கடந்த 3 நிதியாண்டுகளில் மொத்தம் ரூ. 5,109 கோடி தொகை விடுவிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது.
|நிதியாண்டு
|நிலுவைத் தொகை
|2024 - 2025
|ரூ. 1,788 கோடி
|2025 - 2026
|ரூ. 1,496 கோடி
|2026-2027
|ரூ. 1,825 கோடி
|மொத்தம்
|ரூ. 5,109 கோடி
இதற்கிடையே, இந்த நிதியை விடுவிக்கக்கோரி மத்திய அரசிற்கு உத்தர வேண்டி தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்னர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றார். இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி சென்னை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விவகாரம் குறித்து நேரடியாக கோரிக்கை விடுத்தார்.
அப்போது, ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய 60 சதவீதம் மத்திய அரசுப் பங்கை எந்தவித நிபந்தனைகளும் இன்றி உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இருப்பினும், அதற்கு பின்பும் மத்திய அரசிடம் இருந்து இதற்கான அடுத்தக்கட்ட நகர்வு இல்லாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது நிலுவையில் உள்ள நிதியை விடுப்பது தொடர்பாக பேச பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் டெல்லிக்கு செல்லவுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள மத்திய கல்வித்துறை அதிகாரிகளை சந்திப்பதற்கு தமிழக அதிகாரிகள் சார்பாக நேரம் ஒதுக்கி தர வேண்டும் எனக் கேட்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் நலன் மற்றும் பள்ளிக் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலுவையில் உள்ள நிதியை தாமதமின்றிப் பெறுவதற்காக இந்த முயற்சி எடுக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.